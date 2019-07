O femeie in varsta de 64 de ani din judetul Vaslui a facut infarct si a decedat dupa ce a primit un apel de la o persoana care a incercat sa o insele prin metoda "accidentul", solicitandu-i suma de 20.000 de lei sub pretextul ca un nepot al acesteia a suferit un accident si are nevoie urgent de o interventie chirurgicala.



"Prin apel la numarul de urgenta 112, familia a anuntat faptul ca femeii i s-a facut rau dupa ce a primit un telefon prin care i s-a cerut o suma de bani. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la inselaciune si ucidere din culpa. Sunt efectuate cercetari pentru a se stabili cu exactitate ceea ce s-a intamplat in acest caz, urmand sa fie luate masurile legale", a declarat miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita.

