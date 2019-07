Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) sustine, in legatura cu taxa de solidaritate aplicata pensiilor speciale pe care a anuntat-o ministrul Eugen Teodorovici, ca nu va "tolera" sub nicio forma afectarea statutului magistratilor si ca va face toate demersurile care se impun, inclusiv sesizarea organismelor internationale si a Curtii Constitutionale.





"Aparand independenta judecatorilor si procurorilor din Romania, Consiliul Superior al Magistraturii nu va tolera sub nicio forma afectarea statutului magistratului, pentru a carui prezervare va efectua toate demersurile care se impun, inclusiv sesizarea organismelor internationale si a Curtii Constitutionale cu un conflict juridic de natura constitutionala", declara CSM intr-un comunicat remis miercuri.

CSM arata ca, in majoritatea statelor, este instituita obligatia constitutionala de a garanta judecatorilor si procurorilor, la incetarea functiei, plata unei pensii al carei nivel sa fie cat mai apropiat posibil de nivelul ultimei remuneratii, in acord cu jurisprudenta europeana in materie.

"In jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei, cu referire si la decizii ale instantelor similare din alte state ale Uniunii Europene, s-a statuat constant si fara echivoc ca eliminarea pensiilor de serviciu ale magistratilor contravine principiului independentei justitiei, fiind o masura neconstitutionala, dat fiind statutul special al acestei categorii profesionale. In acelasi sens, contravin principiului independentei justitiei si masurile echivalente, precum cele preconizate, care in fapt ar diminua beneficiul si cuantumul pensiilor magistratilor, reprezentand o eliminare mascata a acestora. Garantarea existentei, stabilitatii si cuantumului pensiei magistratilor este un corolar al dispozitiilor legislative speciale privind statutul magistratilor, inclusiv al celor care instituie incompatibilitati si interdictii pe care legea le stabileste in sarcina acestei categorii profesionale pe tot parcursul carierei", se precizeaza in comunicat.

Conform CSM, functia de magistrat este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.

Totodata, explica CSM, Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor stabileste o serie de incompatibilitati si interdictii pentru judecatori si procurori, cum ar fi cele de a desfasura activitati comerciale, de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura, de a avea calitatea de asociat sau membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare ori financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome ori de a avea calitatea de membru al unui grup de interes economic, scrie Agerpres.

"Trebuie reamintit ca independenta justitiei, ca garantie constitutionala, include securitatea financiara a magistratilor, care presupune si asigurarea unei garantii sociale, cum este pensia de serviciu a magistratilor, precum si apararea acesteia, ca parte integranta a stabilitatii lor financiare, in aceeasi masura cu care apara celelalte garantii ale acestui principiu. Pensia de serviciu nu reprezinta un privilegiu, ci este justificata in mod obiectiv, constituind o compensatie partiala a inconvenientelor ce rezulta din rigoarea statutului special caruia trebuie sa i se supuna magistratii si care impune obligatii si interdictii pe care celelalte categorii de asigurati nu le au, fiindu-le interzise activitati ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care sa le asigure posibilitatea efectiva de a-si crea o situatie materiala de natura sa le ofere dupa pensionare mentinerea unui nivel de viata cat mai apropiat de cel avut in timpul activitatii, aspecte transate in repetate randuri in jurisprudenta Curtii Constitutionale", precizeaza CSM.

CSM mai spune ca documentele internationale stabilesc, printre alte importante masuri pe care statele membre urmeaza sa le adopte, si pe aceea de a veghea ca statutul si remuneratia judecatorilor si procurorilor sa fie pe masura demnitatii profesiei lor si a responsabilitatii pe care si le asuma.

Consiliul Superior al Magistraturii reitereaza ca statutul constitutional al magistratilor, statut dezvoltat prin lege organica si care cuprinde o serie de incompatibilitati si interdictii, precum si responsabilitatile si riscurile pe care le implica exercitarea acestor profesii, impune acordarea pensiei de serviciu ca o componenta a independentei justitiei, garantie a statului de drept, prevazut de art. 1 alin. 3 din Legea fundamentala.