Pentru multi oameni detinerea unei case este implinirea unui vis. Pentru altii, insa, poate deveni un cosmar. Construirea unei locuinte este una dintre cele mai mari decizii financiare pe care le vei lua pe parcursul vietii tale, astfel ca e nevoie sa iei in considerare o sumedenie de aspecte inainte sa pornesti intr-un asemenea proiect de anvergura.



In acest sens, inainte de a da startul, trebuie sa te asiguri ca pamantul pe care vrei sa ridici constructia este fezabil si poate sustine in siguranta o casa. Un studiu geotehnic este imperios necesar in aceasta etapa incipienta, pentru ca va oferi informatii pretioase referitoare la calitatea pamantului pe care va sta casa visurilor tale. Intrucat vorbim de o investitie considerabila, trebuie sa ai siguranta ca banii tai vor fi cheltuiti cu eficienta maxima, iar ca peste ani de zile cheltuielile vor ajunge sa se amortizeze si chiar sa intoarca profit. Iata de ce e nevoie sa ai in vedere o serie de argumente pro, dar si contra, atunci cand vrei sa incepi constructia unei case. In cele ce urmeaza vei afla cele mai importante avantaje si dezavantaje ale construirii unei locuinte, versus cumpararea uneia deja finisate.

Avantaje



Obtinerea unui spatiu personalizat, perfect pentru nevoile tale

Majoritatea oamenilor doresc să aibă o casă potrivită pentru nevoile și preferintele lor, motiv pentru care proiectarea spatiului perfect adaptat este o idee greu de contestat. Cei mai multi constructori de case personalizate pot ajusta planul cladirii in functie de preferintele tale, astfel incat sa te poti bucura de o casa de vis, in care poti include toate activitatile favorite, in cadrul familiei si alaturi de oamenii dragi.



Nu te vei preocupa cu reparatii pentru o bucata buna de timp

Un mare beneficiu financiar al proprietatilor nou construite este ca nu vei avea de facut prea multa munca de intretinere. Cu aparate, instalatii sanitare, sisteme de incalzire si circulare a aerului noi, nu iti vei bate capul cu situatii nasteptate care necesita reparatii costisitoare.



Costuri de intretinere mai mici

Intrucat instalatiile sanitare si sistemele de incalzire si racire folosesc materiale de construcție noi, casele abia ridicate sunt mult mai eficiente din punct de vedere energetic, ceea ce inseamna facturi de utilitati mai mici.

Dezavantaje



Costuri mai mari versus cumpararea unei locuinte

Casele noi pot costa mai mult - uneori cu pana la 20% mai mult decat o locuinta existenta. Toate acele facilitati fabuloase pe care doresti sa le adaugi vor solicita cheltuieli in plus, astfel ca bugetul initial alocat poate sa fie depasit.



Posibila izolare

Poti evita acest dezavantaj daca proiectul construirii casei tale presupune demolarea uneia vechi dintr-un cartier rezidential deja locuit de generatii intregi. Insa daca ai achizionat un teren intr-o zona noua destinata rezidentelor, s-ar putea sa nu ai vecini prin preajma pentru ani buni dupa mutare. Cresterea populatiei a impins limitele oraselor in afara delimitarilor existente, iar trenurile agricole au inceput sa fie populate cu noi rezidente. Din aceasta cauza, este posibil sa fii destul de departe de orasul in sine si de facilitatile pe care acesta le ofera (scoli, magazine, farmacii, locuri de agrement).



Un proiect indelungat

La polul opus fata de cumpararea unei locuinte existente, care presupune vizionari si un proces de alegere a celei mai bune variante, construirea unei case este un proiect de anvergura, care va necesita un timp indelungat. Vorbim de un proiect in care va trebui sa supervizezi munca multor oameni, pentru ca rezultatele livrate sa fie la inaltimea asteptarilor tale. Mai mult decat atat, pregateste-te psihic si emotional pentru eventuale provocari ce pot aparea, care iti vor pune la incercare rabdarea si rezistenta la stres.

Desi o constructie noua poate sa fie alegerea perfecta, exista o multime de factori importanti care trebuie luati in considerare inainte de a porni in aceasta adevarata aventura. La urma urmei, nu doar construiesti o casa, ci investesti intr-un camin, asa ca asigura-te ca ai trecut in revista toate scenariile posibile si ca ai luat cea mai buna decizie.