Carmen Dan, care si-a dat demisia luni din fruntea Ministerului de Interne, sustine ca si-a ptrecut ultima zi la MAI exact asa cum si-a dorit intotdeauna.



"Ultima mea zi la MAI am petrecut-o asa cum mi-am dorit mereu: alaturi de oameni! M-am simtit ca intr-o familie, sentiment care consider ca defineste cu adevarat acest minister.

Soarta a facut ca tocmai in aceasta zi sa sarbatorim Ziua MAI pe care am instituit-o cu mult entuziasm anul trecut. Pentru ca un minister atat de important trebuie sa aiba o zi in care oamenii sai si reusitele lor sa fie sarbatorite. Asta am facut si astazi: am sarbatorit alaturi de politisti, pompieri, jandarmi, piloti si politisti de frontiera care s-au remarcat fie prin acte de eroism, fie prin devotamentul si profesionalismul cu care si-au indeplinit atributiile, contribuind la cresterea prestigiului institutiei. Pentru faptele lor le-am acordat cele mai importante distinctii ale MAI: emblema de onoare si placheta de onoare. Si am mai avut grija sa le fie acordat, acolo unde a fost nevoie, chiar din rezerva ministrului, si un spor la salariu. Merita din plin!

M-am bucurat ca am avut sansa sa-i cunosc pe acesti oameni minunati la care ma voi gandi mereu cu drag!

Mandatul meu a fost despre oameni si cred ca asa trebuie sa inteleaga orice ministru mandatul pe care il are la un minister", a scris Carmen Dan pe Facebook.