Ministrul Muncii, Sorina Pintea, sustine ca ideea trimiterii unui "pacient acoperit" in spitale este de fapt o parte a strategiei anticoruptie pe care ministerul trebuie sa o aplice pana in anul 2020.



"Nu este o idee a mea, este o parte a strategiei pe care Ministerul Sanatatii trebuie sa o implementeze pana in 2020 - povestea cu pacientul misterios. Deja am inceput sa facem aceste verificari si am cateva exemple negative, si nu ma refer doar la medici", a precizat Pintea intr-o interventie telefonica la un post TV.

Trimiterea "pacientilor sub acoperire" in spitale a inceput in urma cu trei saptamani, pana la acest moment avand loc cinci astfel de actiuni, adauga ministrul Sanatatii, noteaza stirileprotv.ro.

"In acest moment, o persoana a parasit spitalul. (...) Este o parte a strategiei anticoruptie pe care trebuie sa o aplicam, iar in momentul in care gradul de satisfactie al pacientului scade, pana la urma trebuie sa luam cu totii niste masuri si trebuie sa ne ridicam si noi semne de intrebare. (...) Pentru unii care nu respecta niste reguli nu trebuie sa sufere toti care lucreaza in sistemul medical. Pana la urma trebuie sa invatam ca exista niste reguli si trebuie sa le respectam", a mai subliniat ea.