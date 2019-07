Absolventii de liceu din Sectorul 4 care nu au luat Bacalaureatul in sesiunea de vara vor fi pregatiti de profesori de la licee din aceasta zona administrativa pentru sesiunea de toamna, organizata in perioada 21 august - 3 septembrie.



"Sectorul 4 a reusit o performanta deosebita, clasandu-se pe primul loc in ceea ce priveste rata de promovabilitate la Bacalaureat. 1.234 de tineri au reusit sa ia examenul de Bacalaureat, insa este firesc sa nu ne gandim numai la acestia, ci la absolut toti copiii care au terminat aici liceul si, ca atare, la cei 200 de tineri care nu au promovat examenul de Bacalaureat. (...) Primaria Sectorului 4 a decis ca, incepand de astazi, toti copiii care au nevoie de pregatire suplimentara, de cursuri de matematica, limba romana, respectiv istorie, sa primeasca acest sprijin din partea Primariei, prin intermediul profesorilor de specialitate din Sectorul 4", a declarat primarul Daniel Baluta, la o conferinta de presa.

El a precizat ca vor fi grupe de 16 - 20 de copii, iar cursurile se vor defasura la Colegiul "Petru Rares". Baluta a adaugat ca pot participa si tineri care nu au luat Bacalaureatul la sesiunile precedente, scrie Agerpres.

"Am facut apel catre toti profesorii din Sectorul 4 si avem un feedback extrem de bun. Ii vom motiva pe acestia cu stimulente financiare pentru a veni sa tina aceste cursuri de pregatire, stimulente ce sunt in jur de 125 de lei pe ora de pregatire", a explicat edilul Sectorului 4.

El a facut apel la tineri sa se inscrie fie pe site-ul Primariei Sectorului 4, fie pe site-ul Directiei de Administrare a Unitatilor de Invatamant Sector 4, astfel incat, in cel mai scurt timp, sa poata incepe aceste cursuri pregatitoare. Inscrierile se vor desfasura pana la sfarsitul saptamanii.

O sedinta de pregatire va dura minim 2 ore, insa, daca e cazul, poate tine mai mult.

Potrivit primarului, costul programului nu are cum sa depaseasca 20.000 - 30.000 de euro. "Noi vom face atatea ore cat e posibil, ne propunem sa facem de cel putin doua ori pe saptamana aceste intalniri. (...) In functie de nivelul cunostintelor pe care-l vom vedea in randul tinerilor, vom suplimenta cu oricat e nevoie", a afirmat el.

Baluta a precizat ca exista disponibilitate din partea profesorilor si pentru alte materii. "Am discutat si cu doamna inspector general, avem disponibilitate din partea profesorilor pentru a participa la astfel de cursuri", a sustinut primarul Sectorului 4.

"De la 15 septembrie vom institui un obicei vizavi de aceasta modalitate de a pregati suplimentar elevii. (...) Incepand cu data de 15 septembrie vom organiza un sistem ce va avea la baza aceasta pregatire suplimentara pe care dorim ca acestia sa o aiba pentru examenul de Bacalaureat si, in mod evident, pentru cei mai mici pentru examenul de capacitate", a informat Daniel Baluta.