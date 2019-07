Atunci cand lucrezi intr-un mediu periculos sau pur si simplu vrei sa te bucuri de o vacanta la munte, vei avea nevoie, pe langa piesele de imbracaminte adecvate, de incaltaminte de protectie, care poate face diferenta in caz de accident.





Incaltamintea care nu trebuie sa lipseasca niciodata este reprezentata de o pereche de bocanci de protectie, care pot fi folositi atunci cand lucrezi in constructii, domeniul service sau in sectorul productiei auto. Afla care sunt criteriile principale de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi incaltamintea de protectie necesara, din articolul de mai jos.

Protectie antistatica

Primul criteriu de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi incaltamintea adecvata pentru munca este protectia antistatica. Dupa cum stii, mediul, hainele sau materialele cu care intram in contact, pot cauza o acumulare de electricitate statica in organism.

Cu ajutorul perechilor de incaltaminte cu protectie antistatica, poti reduce acest efect, chiar daca acestia nu iti pot oferi protectie totala atunci cand intri in contact cu substantele explozibile sau cu diverse produse electronice. In acest sens, poti opta pentru o pereche de bocanci, ghete sau pantofi si talpi din pluta sau piele.

Rezistenta la impact si compresiune

Incaltamintea de protectie trebuie sa fie rezistenta la impact sau compresiune, motiv pentru care se testeaza capacitatea bocancilor de a proteja zona degetelor impotriva obiectelor care se pot rostogoli. Astfel, varful bocancilor este presat intre role paralele, la viteza constanta, pana la atingerea unui anumit nivel de compresiune.

Dupa aceea, se va verifica spatiul ramas pentru degete din varful pantofului. Unii dintre bocancii pentru care poti opta sunt cei din piele ecologica, care au o rezistenta mecanica buna si caracteristici antistatice si de antialunecare. Poti gasi numeroase modele universale, cu pret accesibil, disponibile si pe care le poti folosi in timpul programului de munca.

Protectie metatarsiana

Bocancii si incaltamintea de protectie sunt supuse si unui test prin care se masoara nivelul de protectie oferit oaselor metatarsiene, aflate in zona de mijloc a labei piciorului si in zona degetelor. Cu ajutorul incaltamintei de protectie specifice, vei putea preveni eventualele accidente care pot aparea in momentul in care oasele metatarsiene si degetele sunt expuse obiectelor care pot cadea.

Acest tip de protectie metatarsiana poate fi asigurat atat in interiorul pantofului, cat si in exteriorul sau, prin introducerea unui obiect de ceara in incaltaminte si a greutatii lasate sa cada peste acesta. Ulterior, se va masura inaltimea optima a obiectului din ceara, in urma impactului.

Rezistenta la perforare

Un alt criteriu important al incaltamintei de protectie este reprezentat de rezistenta sa la perforare. Acest aspect reduce posibilitatea obiectelor ascutite, precum metalele, cioburile sau cuiele sa patrunda in talpa bocancilor, evitand astfel riscul provocarii unor accidente severe.

Protectia necesara, in acest caz, se asigura printr-o lamela confectionata dintr-un material rezistent, care va fi inserata in talpa. Testarea se realizeaza prin perforarea talpii, cu ajutorul unui dispozitiv prevazut cu un varf ascutit din otel, fiind masurata forta necesara pentru perforarea talpii si flexibilitatea sa.

In aceste cazuri, perechile de incaltaminte de protectie cu bombeu din otel si cu protectie a tibiei sau cu insertii de antiperforare sunt recomandate. Bocancii din piele naturala vor asigura confortul necesar piciorului, asigurand o buna ventilare si rezistenta sporita la apa si perforatii.

Rezistenta la socuri electrice

Incaltamintea de protectie cu rezistenta la socuri electrice este special destinata pentru a asigura protectia necesara impotriva contactului cu circuitele electrice, conductorii sau aparatele electrice in conditii de mediu uscat, asigurand reducerea potentialului de soc electric.

Cu toate acestea, trebuie sa stii ca acest tip de protectie impotriva socurilor electrice este diminuata, atunci cand intri in contact cu un mediu umed. Incaltamintea testata impotriva socurilor electrice va fi pusa pe o platforma metalica, iar interiorul sau este umplut cu sfere metalice, plasand un nou electrod intre sfere. Se aplica tensiune electrica asupra platformei metalice si se observa care este rezistenta incaltamintei de protectie, prin scurgerile de curent aparute.

Bocancii de protectie din poliuretan sunt recomandati, in acest caz, deoarece sunt rezistenti la socuri electrice si au proprietati antistatice eficiente.

Acum ca stii care sunt criteriile de care trebuie sa tii cont, atunci cand alegi incaltamintea de protectie, poti alege sa faci cumparaturile online, deoarece beneficiezi de preturi accesibile, poti sa citesti recenzii si sa primesti produsele selectate, indiferent de locul in care te afli.