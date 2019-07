Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita Guvernului oprirea tuturor demersurilor prin care se limiteaza drepturile studentilor privind transportul gratuit cu trenul si acordarea burselor.



"Gratuitatea la transportul feroviar intern acordată de statul român studenţilor înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţă la instituţiile de învăţământ superior acreditate reprezintă una dintre facilităţile cu cel mai mare impact asupra calităţii vieţii studenţilor. În contextul dimensiunii sociale a educaţiei, această măsură constituie unul dintre mecanismele de implementare a unor politici publice ce vizează echitatea în învăţământul superior, care contribuie la creşterea numărului de studenţi din medii socio-economice defavorizate. În plus, prin această facilitate, se încurajează mobilitatea studenţilor, atât pentru schimburi de experienţă între centrele universitare, cât şi pentru a lua parte la diferite manifestări artistice, culturale, sportive sau ştiinţifice, desfăşurate în diverse oraşe ale ţării", precizează reprezentanţii studenţilor, potrivit unui comunicat remis HotNews.ro.

Reprezentantii ANOSR nu sunt de acord nici cu adoptarii unor masuri prin care sa se reduca bursele studentilor, deoarece s-ar produce un regres al tuturor demersurilor care au fost facute in ultimii ani pentru dezvoltarea invatamantului superior.

"In momentul de fata, intentia de a restrictiona drepturile castigate de studenti in timpul aceleiasi guvernari demonstreaza o inconsecventa decizionala din partea decidentilor. Totodata, adoptarea unei astfel de masuri de restrictionare ar duce la incalcarea unui principiu fundamental al Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care prevede ca un drept odata dobandit poate fi doar extins, in niciun caz restrans", se precizeaza in comunicat.

ANOSR informeaza ca in luna ianuarie a solicitat CFR Calatori informatii referitoare la numarul de studenti unici care au beneficiat cel putin o data de gratuitate in transportul feroviar.