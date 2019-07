Atunci cand se gandesc la pensie, multi dintre cei tineri isi imagineaza o viata usoara, fara trezit dis-de-dimineata, cu timp suficient pentru a calatori si a se bucura de micile placeri ale vietii. In realitate, pentru multi pensionari, viata se complica atunci cand inceteaza sa mai lucreze. Banii sunt mai putini, lipsurile mai multe, iar faptul ca nu mai au ceva cu care sa isi ocupe timpul poate contribui din plin la sentimentul acestora de neputinta si inutilitate.



Cand vine vorba despre parintii tai, iti doresti sa ii ajuti cat poti de mult si sa iti arati recunostinta pentru ca te-au crescut, te-au sustinut si te-au iubit neconditionat. Daca vrei sa le faci viata mai frumoasa si mai usoara parintilor tai iesiti la pensie, exista mai multe metode prin care ii poti ajuta sa duca un trai mai bun si lipsit de griji:

Elimina rapid problema frigului din timpul iernii

Pentru oamenii care locuiesc la tara sau in zone izolate, una dintre cele mai mari probleme apare mai ales in anotimpul rece. Iarna, ei trebuie sa taie si sa care lemne pentru a incalzi sobele, sa incalzeasca apa la aragaz de fiecare data cand vor sa faca baie ori sa repare boilerul instant de fiecare data cand acesta nu mai functioneaza cum trebuie. Multi dintre pensionari nu si-ar permite sa isi instaleze o centrala electrica sau pe gaz, mai ales ca in multe regiuni din Romania reteaua de gaze nu este suficient de extinsa pentru a acoperi toate localitatile. De aceea, una dintre aceste centrale pe lemne ar putea fi solutia cu ajutorul carora pensionarii sa scape de grija frigului din locuinta si a apei calde, indiferent de anotimp, fara a mai depune la fel de mult efort. O centrala pe lemne functioneza cu ajutorul combustibilului solid, asadar poate fi alimentata si cu lemne, cu carbune sau pelete. Marele avantaj este ca tot combustibilul poate fi depozitat in incaperea cu centrala, astfel incat oamenii sa nu mai faca drumuri prin nameti pana la magazie.

Trimite-i in vacanta la care au visat o viata

Daca ai tai nu au apucat sa isi ia o vacanta binemeritata pentru ca au aparut mereu alte prioritati, le poti face o surpriza si ii poti trimite intr-un sejur la mare sau la munte, in tara sau intr-un resort all-inclusive din strainatate. Ofertele nu sunt foarte scumpe, iar totul este asigurat: de la transport, la cazare si mese, astfel incat ei sa nu se oboseasca prea tare in vacanta. Daca parintii tai sunt inca in putere, atunci o vacanta in care sa poata explora un oras din Europa poate fi cadoul perfect. Alege o destinatie renumita, cu numeroase atractii turistice, si opteaza pentru o cazare cat mai aproape de centru, astfel incat ei sa se bucure de confort maxim.

Ingrijeste-te de starea lor de sanatate

Adeseori, oamenii trecuti de o varsta amana sa mearga la controalele medicale de rutina si la analize. Motivele pot fi diverse: de la lipsa banilor, pana la teama de doctori si spitale. Insa este important de stiut ca poti contracara acest fenomen daca te interesezi de o asigurare de sanatate la o clinica sau un spital privat, acolo unde conditiile sa fie impecabile, iar ai tai sa fie tratati exemplar. Analizele de rutina si o consultatie generala pot fi de mare ajutor in a preveni problemele de sanatate pe viitor sau pot ajuta la depistarea timpurie a oricarei afectiuni.

Ajuta-i sa isi ocupe timpul cu ceva

Odata iesiti la pensie, cel mai probabil parintii tai se vor confrunta cu senzatia ca nu mai au nicio activitate. Este dificil sa te obisnuiesti sa stai acasa zi de zi, dupa o viata de munca. Din acest motiv, poate fi o idee buna sa le propui parintilor tai o activitate care sa ii scoata din rutina si sa le umple timpul, sa ii faca sa se simta utili, dar in acelasi timp sa nu ii solicite fizic peste puterile lor. Tine cont sa alegi o indeletnicire care sa se potriveasca priceperii sau unui talent al lor. Spre exemplu, daca mama ta se pricepe sa croiasca haine, ii poti deschide un mic butic online si sa o ajuti sa il gestioneze. Sau poate tatal tau se pricepe sa repare masini, este un as cand vine vorba de reparatii prin casa ori nimeni nu il poate egala cand vine vorba de preparat o mancare aspectuoasa. Indiferent ce aleg ei, mentinerea unui stil de viata activ nu este benefic doar pentru suflet, ci si pentru starea lor generala de sanatate, iar rezultatele se vor vedea in timp.