Inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Ioana Mihaela Neacsu, a anuntat ca profesorilor care au subevaluat 14 lucrari ale elevilor la Evaluarea Nationala, constatandu-se diferente mai mari de 1,5 puncte intre evaluari, li se va interzice dreptul de participare la examene in urmatorii trei ani.



In total au fost subevaluate 14 lucrari, dintre care 13 lucrari au fost subevaluate la Limba si literatura romana si una la matematica, in toate aceste cazuri inregistrandu-se diferente mari.

"Am avut cateva situatii, nu multe din fericire, raportat la numarul de candidati inscrisi in examen, unde s-au constatat diferente mai mari de 1,5 intre evaluarea initiala si nota obtinuta in urma procesului de contestatii", a spus inspectorul, potrivit Hotnews.ro.

Potrivit aceleiasi surse, profesorilor in cauza li se va interzice dreptul de participare la examenele nationale in urmatorii trei ani de zile.

"La nivelul Comisiei Municipale de Evaluare Nationala am constituit pentru fiecare dintre aceste lucrari o echipa de doi inspectori care au mers si au verificat contextul si motivele pentru care s-au produs aceste diferente. In urma analizei punctuale a fiecareia dintre situatii, pentru cele 14 lucrari am aplicat sanctiunea prin comisie, in baza metodologiei", a mentionat Ioana Mihaela Neacsu.