Fumatorii care utilizeaza tigari electronice au tendinta de a reduce consumul de tutun si depun mai multe eforturi pentru a se lasa de fumat in comparatie cu adeptii tigarilor clasice, dar tigarile electronice sunt in acelasi timp asociate cu o mai mare probabilitate de recidiva, este concluzia unui studiu publicat luni, informeaza AFP.



Odata cu cresterea numarului utilizatorilor de tigari electronice, incepand cu sfarsitul anilor 2000, numeroase studii au incercat sa stabileasca daca aceasta modalitate reprezinta sau nu un sprijin eficient in procesul renuntarii la fumat.

Pentru a incerca sa dea un raspuns la aceasta intrebare, o echipa condusa de Ramchandar Gomajee, cercetator in cadrul INSERM si la Universitatea Paris-Sorbonne, a monitorizat timp de aproape doi ani 5.400 de fumatori activi si 2.025 de fosti fumatori apartinand cohortei "Constances", un studiu amplu pe probleme de sanatate publica realizat in Franta, la care au participat 200.000 de voluntari cu varste cuprinse intre 18 si 69 de ani, scrie Agerpres.

La finalul perioadei de observatie, fumatorii de tigari electronice fumau zilnic, in medie, cu 4,4 tigari mai putin, in timp ce adeptii tigarilor clasice si-au diminuat consumul cotidian cu doar 2,7 tigari, potrivit rezultatelor studiului, publicat in revista americana Jama Internal Medicine.

In plus, in grupul adeptilor tigarilor electronice, au existat cu 67% mai multe persoane care au incercat sa sa lase de fumat cel putin o data. Printre cei care foloseau dispozitivele electronice pentru fumat de mai bine de un an, au existat de doua ori mai multe persoane care au incercat sa renunte la fumat in comparatie cu grupul adeptilor tigarilor clasice.

In schimb, "printre fostii fumatori, folosirea tigarilor electronice este asociata cu o probabilitate mai ridicata de a se reapuca de la fumat".

Printre cei 2.025 de "fosti fumatori" la momentul demararii studiului, adeptii tigarilor electronice au fost cu 70% mai numerosi atunci cand a fost vorba despre revenirea la fumat in comparatie cu ceilalti fosti fumatori.

Autorii articolului au admis ca cercetarea lor prezinta cateva puncte slabe

Acestia nu au avut la dispozitie informatii despre motivatia utilizatorilor de tigari electronice, conditii in care devine imposibil de afirmat ca utilizatorii de tigari electronice apeleaza la acestea cu intentia de a reduce sau de a renunta complet la tigari, chiar daca exista si alte studii care demonstreaza ca asa stau lucrurile.

Desi acest studiu nu permite a concluziona ca fumatul de tigari electronice este eficace in procesul de renuntare pe termen lung la fumat, stabileste ca tigarile electronice pot "ajuta fumatorii sa diminueze consumul de tutun si sa inceapa procesul de renuntare la tutun", adauga cercetatorii, subliniind numarul semnificativ al participantilor si durata studiului.

Potrivit datelor Institutului francez pentru sanatate publica, 3,8% dintre francezi utilizau zilnic tigari electronice in 2018. Dispozitivele din aceasta categorie sunt alese de mai bine de un sfert dintre fumatori (27%) ca modalitate de sprijin in procesul de renuntare la tutun, fiind preferate fata de produsele de substitutie a nicotinei (plasturi, guma etc, care reprezinta 18%), in timp ce mai bine de jumatate dintre fumatori incearca sa renunte fara niciun sprijin.