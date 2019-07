Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca s-a convenit "de principiu" sa se impoziteze pensiile speciale mai mari de 10.000 de lei, dar si sa se limiteze numarul de calatorii gratuite cu trenul de care beneficiaza studentii din Romania.



"In primul rand este vorba de ceea ce foarte multi ani de zile, poate, romanii solicita – si poate intr-un mod justificat – si anume subiectul legat de pensiile speciale si atunci credem ca o varianta normala ar fi aceea de a plafona la un nivel stabilit. Noi am discutat azi in CEx, pe baza a ceea Ministerul de Finante a facut ca si propunere, un plafon de 10.000 de lei, iar ce este depasit de aceasta suma sa fie aplicata o taxa de solidaritate, ii putem spune in acest fel. Credem noi ca in acest fel se indreapta foarte multe lucruri, este o abordare corecta si logica. Oricum, actul normativ, atunci cand el va fi aprobat de Guvern va ajunge si in Parlament si Parlamentul va decide daca aceasta sau o alta forma va fi cea finala" a spus ministrul Finantelor Publice, conform News.ro.

Eugen Teodorovici a mentionat ca in CEx al PSD s-a discutat si despre "limitarea" numarului de calatorii gratuite cu trenul acordate studentilor, dar si despre acordarea gratuitatilor in functie de criterii precum varsta sau performantele scolare.

"Putem sa avem ca exemplu alte categorii de romani pentru care se aplica aceste gratuitati, sunt foarte multe astfel de exemple in economia noastra. Deci un numar limitat de calatorii, de asemenea, varsta la care sa se aloce aceste bilete gratuite pe calea ferata, varsta de 26 de ani, de asemenea putem sa corelam si cred ca ar fi corect sa facem acest lucru de situatia la invatatura in universitati, adica totusi sa nu ajutam studenti repetenti sau restante la nivelul facultatilor" a mai spus Teodorovici.

Teodorovici a spus ca astfel de masuri nu se iau "din lipsa de bani", ci sunt "masuri care trebuie sa fie luate, masuri care vor asigura si pe anii urmatori o sustenabilitate financiara dorita".