Ministerul Mediului a anunțat astăzi o nouă rundă pentru înscrieri în cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice, așa că noi venim cu o serie de recomandări de produse pe care poți să le cumperi cu vouchere, la preț redus.



Prin intermediul programului Rabla pentru electrocasnice, utilizatorii au ocazia să achiziționeze echipamente electrice şi electronice de uz casnic noi, de calitate superioară, la prețuri mult mai avantajoase. Iată câteva dintre produsele pe care le poți cumpăra la un preț redus.

Mașini de spălat vase prin programul Rabla pentru electrocasnice

Mașina de spalat vase Bosch face parte din categoria A+++, având 6 programe de spălare. Cu funcția de pornire întârziată, poți programa mașina să înceapă programul selectat la ora dorită. Opțiunea VarioSpeed Plus poate fi folosită pentru a spala și usca vasele în cel mai scurt timp. AquaSensor reglează utilizarea apei în funcție de tipul și gradul de murdărie, utilizând fascicule de lumină pentru a gestiona clătirea. Mașinile de spălat vase Bosch dispun de tehnologia pentru protecția sticlei, care reglează gradul de duritate al apei. Poți comanda aici mașina de spălat vase.

Tot de la Bosch este și a doua mașină de spălat din această listă de recomandări de produse pe care să le cumperi cu voucher prin programul Rabla pentru electrocasnice. Aceasta are un spațiu pentru tacâmuri și mici ustensile de bucătărie în sertarul VarioDrawer, care are o capacitate de până la 13 seturi de veselă standard în cazul mașinilor de spălat vase de 60 cm, cum este și aceasta. Mașina este silențioasă și dispune de o opțiune de încărcare pe jumătate. De asemenea, are tester de duritate a apei, iar motorul este silențios, fiabil și economic. O poți achiziționa de aici.

Rabla pentru electrocasnice - mașini de spălat rufe

Mașina de spălat rufe Samsung este dotată cu tehnologia Eco Bubble, care asigură o curățare puternică, chiar și la temperaturi scăzute. Motorul cu Digital Inverter oferă o eficiență energetică superioară, zgomot minim și performanță foarte bună de lungă durata, certificat să funcționeze timp de 20 de ani. Mașina de spălat vase face parte din clasa energetică A+++, având o capacitate de încărcare de 7 kg, cu 10 programe de spălare, inclusiv program rapid de spălare de 15 minute. Panoul de comandă este de tip digital, mașina având un design modern. Mașina de spălat rufe se găsește aici.

Mașina de spălat rufe de la Bosch dispune de funcția EcoSilence Drive, ca să te bucuri de o funcționare extrem de silențioasă și durată lungă de viață. Opțiunea ActiveWater asigură un consum de apă redus și economie de bani datorită sistemului de detectare automată a încărcăturii în 2 trepte. Mașina de spălat are un afișaj mare LED pentru o utilizare ușoară. Și această mașină are o capacitate de 7 kg, având program scurt de 15 și 30 de minute. Produsul se regăsește în oferta programului rabla pentru electrocasnice și poate fi achiziționat de aici.

Rabla pentru electrocasnice - finanțare pentru frigidere

Frigiderul Arctic cu două uși este dotat cu un termostat pentru a regla rapid temperatura în funcție de nevoi, ținând cont de temperatura ambientală. Rafturile fabricate din sticlă permit plasarea recipientelor grele, de până la 25 kg, pe orice raft. Frigiderele Arctic îți oferă posibilitatea de a monta ușile în funcție de nevoile tale și spațiul de care dispui. Ușile se pot deschide atât în stânga, cât și în dreapta aparatului tău frigorific. Panoul de control cu LED-uri permite setarea rapidă a temperaturii în compartimente și a funcțiilor dorite. Frigiderul poate fi comandat de aici.

Ultimul produs din această listă de recomandări de produse pe care să le cumperi prin programul Rabla pentru electrocasnice este acest frigider cu o ușă Star-Light, pentru cei care au nevoie de un produs cu dimensiuni reduse, având o înălțime de 84,5 centimetri. Frigiderul Star-Light are rafturi fixe, ușă reversibilă și compartimente pentru sticle, dispunând de spațiu de stocare mai mult decât generos, în ciuda dimensiunii mai mici. De asemenea, este prevăzut cu un sistem automat de dezghețare. Frigiderul costă puțin peste 500 de lei și poate fi cumpărat de aici.