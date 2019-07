Un fost condamnat a fost arestat pentru ca si-a atacat prietena, asta dupa ce Alexa, un dispozitiv inteligent tip asistent virtual, a contactat autoritatile.





Barbatul cu cazier, Eduardo Barros, in varsta de 28 a inceput sa o bata pe prietena sa, dupa ce ar fi gasit un mesaj in telefonul ei si a acuzat-o ca il insala. Printre tipete, acesta i-a reprosat mai multe lucruri femei si ar fi intrebat-o "Ai chemat politia?".

La auzul acestei afirmatii, Alexa, un dispozitiv inteligent care primeste comenzi vocale, a facut automat un apel autoritatilor din oraselul Tijeras, New Mexico. Asta pentru ca gadgetul a crezut ca este vorba despre o solicitare venita din partea barbatului.

La fata locului a ajuns la scurt timp un echipaj, care a reusit sa le salveze pe femeie si pe fiica ei, ducandu-le ulterior in siguranta, scrie The Sun.

Un purtator de cuvant al autoritatilor a spus ca femeia a suferit mai multe leziuni dar nu a necesitat spitalizare. Conform raportului de la fata locului, aceasta s-ar fi temut pentru viata ei in timpul atacului violent.

Se mentioneaza, in cadrul mandatului de arestare: "Barros i-as spus ca nu pleaca nicaieri si ca o s-o omoare." La fata locului a fost nevoie sa intervina, inainte ca barbatul sa fie luat in custodie, si o echipa de negociatori si una SWAT. Dupa arest, un oficial al sectiei de politie a laudat tehnologia pentru ca i-a ajutat sa salveze o viata.