Reprezentantii Consiliului Judetean (CJ) Arad au inceput o ancheta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) dupa ce au primit sesizari de la pacienti internati la Sectia Medicina Interna potrivit carora, in ultimele doua saptamani, au fost refolosite materiale medicale de unica folosinta, precum perfuzoarele, care ar fi fost schimbate chiar si dupa sase zile.



Surse din cadrul SCJU Arad au declarat luni, pentru Agerpres, ca o comisie de ancheta de la Consiliul Judetean (CJ) analizeaza plangeri formulate de pacienti ai Sectiei Interne. Sesizarile arata ca, incepand cu 2 iulie, in aceasta sectie au fost refolosite perfuzoarele, care sunt de unica folosinta. Aceste dispozitive ar fi fost schimbate o data la cateva zile, chiar si dupa sase zile, in cazul unui bolnav. Pacientii, care au atras atentia personalului medical ca exista riscul contaminarii cu stafilococi sau alte infectii intraspitalicesti prin aceasta practica, au sunat la CJ dupa ce asistentii medicali le-ar fi raspuns ca sefa sectiei a dat dispozitie sa fie refolosite perfuzoarele, pentru ca nu ar mai exista pe stoc.

Seful Serviciului Management Spitale din cadrul CJ Arad, Mihai Seran, a confirmat ca a fost inceputa o ancheta, aratand ca se verifica modul in care au fost gestionate materialele sanitare.

"S-a dispus efectuarea unei verificari in urma unor sesizari primite de la pacienti. Am adus la cunostinta conducerii spitalului toate aspectele legate de actiunea de control aflata in derulare, pentru a lua masurile care se impun, pentru a reglementa situatia gestiunilor, comenzilor de materiale sau a documentelor contabile", a declarat Seran.

Surse din cadrul spitalului afirma ca ar exista neconcordante intre documentele contabile si materialele aflate pe stoc.

Sefa sectiei Medicina Interna, Simona Borta, a negat ca a dat dispozitie de refolosire a perfuzoarelor, aratand ca a imprumutat astfel de dispozitive, care lipseau de pe stoc, de la alte sectii.

"A existat o problema legata de numarul insuficient de perfuzoare, in cazul sectiei Medicina Interna, insa acest lucru nu inseamna ca le-am refolosit. Am imprumutat de pe alte sectii, pentru a nu afecta calitatea si siguranta actului medical. Nu a existat nicio dispozitie data de mine prin care sa le cer colegilor mei refolosirea perfuzoarelor. E adevarat, se deruleaza o ancheta la nivelul sectiei, iar la finalul cercetarii vom comunica rezultatele", a declarat Borta.

Refolosirea perfuzoarelor a fost reclamata doar de pacienti din Sectia Medicina Interna, care are aproximativ 40 de bolnavi internati.