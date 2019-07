Un stil de viata sanatos, caracterizat de alimentatia corespunzatoare si activitatea fizica regulata, poate ajuta persoanele predispuse genetic la dementa sa compenseze riscul de a dezvolta aceasta afectiune, conform unui studiu efectuat recent in Marea Britanie, citat de Reuters.



Riscul de dementa a fost redus cu 32% in cazul persoanelor predispuse genetic la dementa daca acestea aveau o alimentatie corespunzatoare si o activitate fizica regulata, in comparatie cu cele cu stil de viata nesanatos, se arata in studiul publicat duminica in jurnalul medical JAMA.

Persoanele predispuse genetic la dementa si cu un stil de viata nesanatos au prezentat un risc de aproape trei ori mai mare de a dezvolta aceasta boala in comparatie cu cele care aveau un risc genetic redus si un stil de viata sanatos.

''Concluziile noastre sunt interesante deoarece demonstreaza ca se poate actiona pentru compensarea riscului genetic de dementa'', a declarat Elzbieta Kuzma, cercetatoare in cadrul Universitatii din Exeter si coautoare a studiului.

Dementa - o afectiune care se caracterizeaza printr-un declin progresiv al functiilor mintale - afecteaza circa 50 de milioane de persoane la nivel mondial. In fiecare an sunt inregistrate aproape 10 milioane de cazuri noi, o cifra ce s-ar putea tripla pana in 2050, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Echipa lui Kuzma a analizat date colectate de la aproape 197.000 de persoane adulte de origine europeana, de 60 de ani sau peste aceasta varsta. Pe parcursul celor opt ani in care acestea au fost monitorizate, oamenii de stiinta au identificat 1.769 de cazuri de dementa.

Subiectii au fost inclusi in grupuri cu risc genetic de dementa mare, mediu si redus.

Cercetatorii au analizat stilul de viata al participantilor, fiind evaluate alimentatia, nivelul de activitate fizica si prezenta unor obiceiuri nocive precum fumatul sau consumul de alcool.

Nefumatorii cu o activitate fizica regulata, o alimentatie corespunzatoare si un consum moderat de alcool aveau cel mai sanatos stil de viata, potrivit cercetatorilor, si prezentau cel mai redus risc de dementa, indiferent de grupul in care fusesera inclusi, potrivit Agerpres.

Potrivit cercetatorului David Llewellyn, din cadrul aceleiasi universitati britanice, concluziile studiului transmit un mesaj important ce contrazice ''o atitudine fatalista legata de dementa''.

''Unii cred ca este inevitabil sa dezvolte dementa din cauza genelor'', a declarat el. Insa ''riscul de dementa poate fi redus in mod substantial printr-un stil de viata sanatos'', a subliniat Llewellyn.