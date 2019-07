Carmen Dan a anuntat, luni, ca demisioneaza de la conducerea Ministerului Afacerilor Interne.



"Mi-am depus mandatul. Nu voi cere colegilor mei nimic. Plec cu fruntea sus din fruntea Ministerului de Interne. Inteleg din cauza ca nu mi-am facut treaba. E o decizie politica.

Inteleg ca nu intra in discutie niciun criteriu de neperformanta. E o decizie politica, iar eu respect deciziile. Am avut o discutie si referitoare la presiunea strazii. Acum un an nu ne-a deranjat, ne deranjeaza acum. Ma astept sa ia act de demisia mea. Acum am discutat cu premierul. Demisia e un gest unilateral.

Nu sunt emotionata decat in masura in care am investit in acest minister si sper sa ramana in topul increderii Ministerul de Interne. Plec cu fruntea din MAI. Nu am sa cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie sa fie un vot", a declarat Carmen Dan, inaintea sedintei Comitetului Executiv National, potrivit Digi24.