Un barbat de aproximativ 45 de ani a fost gasit mort luni dimineata in parcarea unui complex comercial de pe raza sectorului 2, acesta prezentand semne de violenta, informeaza Politia Capitalei, potrivit Digi24

"In dimineata de 15 iulie 2019, in jurul orei 4,00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in parcarea unui complex comercial de pe raza sectorului 2 a fost descoperit cadavrul unui barbat. La fata locului s-au deplasat, initial, politisti din cadrul Sectiei 9, cazul fiind preluat de Serviciul Omoruri din Politia Capitalei", precizeaza reprezentantii Politiei Capitalei.

Conform sursei citate, barbatul are aproximativ 45 de ani si prezinta semne de violenta la nivelul corpului.

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri efectueaza cercetari in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul.