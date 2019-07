Romania nu intra in colaps sub nicio forma din cauza pensiilor care nu sunt pe baza de contributivitate si nici din toata valoarea pensiilor celor 5 milioane de pensionari, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ministrul Muncii, Marius Budai.



"Din cele 9.312 pensii (de serviciu n.r.), undeva la 5.306 sunt la peste 10.000 de lei, iar restul de 4.000 sunt la sub 10.000 de lei. Si o parte din aceste pensii sunt pe baza de contributivitate, completarea vine de la bugetul de stat. Din aceasta valoare nu intra Romania in colaps sub nicio forma, de fapt din toata valoarea pensiilor a celor 5 milioane de pensionari nu intra Romania in colaps. Probabil se discuta mai mult de moralitate. Atata timp cat in baza de jos avem foarte multe pensii mici, noi acolo trebui sa lucram si sa ne concentram", a spus Budai, potrivit Agerpres.

Intrebat de ce a fost nevoie de ordonanta pe Codul administrativ pentru pensiile din administratia locala, ministrul a raspuns ca la ora actuala sunt primari care avut mai multe mandate si au iesit cu pensii de 1.200-1.400 de lei, calculate doar pe ceea ce au lucrat.

"Eu imi asum ceea ce spun. Sunt oameni care au fost 4-5 -6 mandate primari, a caror perioada nu a fost perioada de contributivitate si s-a calculat pe ceea ce au lucrat. Au (pensie n.r.) 1.200 - 1.400 de lei.(...) Daca vrem in administratia publica oameni care sa isi asume dezvoltarea unei unitati administrativ-teritoriale cred ca trebuie sa iesim un pic din ipocrizie si sa fim constienti ca acel om trebuie sa fie bine reprezentat si bine imbracat si sa aiba gandul doar la acea unitate administrativ-teritoriala", a explicat ministrul Muncii.

In opinia sa, toate partidele din opozitie au iesit acum "cu chestia cu pensiile speciale si lovesc in noi cu pensiile speciale", desi toti europarlamentarii din opozitie ar putea sa propuna, inclusiv la nivelul UE, proiecte de renuntare la indemnizatiile de serviciu dupa incheierea mandatului.

"Legat de pensiile speciale, noi am spus ca vom avea o discutie in Guvern, vom discuta cu toti cei implicati si nu le-am pus pe toate intr-o caciula si nu am facut o harababura. Eu le spun in felul urmator: pensii pentru demnitari au acum si USR, si PMP si PNL, au acum europarlamentari. Pentru toti acesti europarlamentari in Parlamentul European, la Comisia Europeana, la Consiliul European exista aceste indemnizatii de serviciu dupa incheierea mandatului. Ii rog daca sunt atat de corecti si atat de aspri cu pensiile speciale sa inceapa de sus, din varful Uniunii Europene, si sa depuna acolo proiecte de renuntare la acestea. Chiar ii provoc pe aceasta cale sa faca acest lucru in Parlamentul European (...) Colegii din opozitie au facut o harababura totala pentru ca au bagat toate pensiile acestea intr-o caciula si pensiile personalului navigant si pensiile militare si pensiile din aparare si ordine publica, alaturi de magistrati, toate pentru ei erau pensii speciale", a subliniat Marius Budai.

Budai: Toate aceste pensii de serviciu pe noua lege nu vor mai creste decat pe portiunea de contributii

Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii mai 2019, de 9.303 persoane, in crestere cu 14 persoane fata de luna precedenta.

Cei mai multi, respectiv 3.790, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in cazul acestora a fost de 18.180 lei (18.150 de lei in aprilie), din care 16.997 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiau 849 de persoane. Pensia medie era de 5.531 lei, din care 3.367 lei suportati de la bugetul de stat.

In ceea ce priveste beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, numarul acestora era de 806 de persoane, pensia medie ridicandu-se la 4.451 de lei (2.694 lei de la bugetul de stat).

Potrivit sursei citate, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania beneficiau 1.452 pensionari, iar pensia medie se ridica la valoarea de 10.875 lei, din care 7.694 lei suportati din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui numar de 604 persoane, media fiind de 7.747 lei, din care 4.335 de lei cota suportata din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al Parchetelor beneficiau 1.802 pensionari, pensia medie fiind de 4.233 lei, din care 2.554 lei suportati din bugetul de stat.

Potrivit ministrului Muncii, numarul de beneficiari de pensii de serviciu la finele lunii iunie 2019, era de 9.312.