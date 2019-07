Rares Bogdan a reactionat dupa ce Ministerul Agriculturii i-a pus pe producatorii romani sa-si retraga produsele dupa ce Ambasada Greciei s-a plans ca producatorii romani folosesc denumirea de "iaurt grecesc".



"Pe cine protejeaza Ministerul Agriculturii DIN ROMANIA in scandalul iaurtului grecesc? Pare ca ii saboteaza pe producatorii romani si ii ajuta pe greci! Cer explicatii!! Excelenta dezbaterea de pe B1 TV! Faptele pe scurt, conform documentelor prezentate pe post:

Ambasada Greciei s-a plans ca producatorii romani folosesc denumirea de „iaurt grecesc”, iar Ministerul Agriculturii a pus ANPC sa-i sperie. Ceea ce a si facut, iar unele sortimente au fost retrase - paguba enorma! Si asta in conditiile in care grecii nu au reusit sa obtina protejarea denumirii, au cerut Comisiei Europene, prin eurodeputatii lor, sa intervina, iar aceasta i-a trimis la plimbare. Adica le-a spus asa: e drept, denumirea ar putea induce consumatorilor ca iaurtul e produs in Grecia, dar ca e treaba Greciei sa-si protejeze produsul. „Comisia nu a primit o cerere de desemnare a iaurtului grecesc ca produs cu Indicatie Geografica Protejata din partea autoritatilor elene” - scrie focus-energetic.ro. Stiu grecii de ce!! Bulgarii, de pilda, nu au inghitit povestea, aducand argumentul ca ei au inventat asa-numit-ul „iaurt grecesc”. Ce face Ministrul Agriculturii? Baga spaima in producatorii din Romania!", a scris Rares Bogdan pe Facebook.