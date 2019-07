Fostul premier Adrian Nastase spune ca a urmarit meciul Simonei Halep si sustine ca ideea de i se acorda ordinul "Steaua Romaniei" este una absolut fireasca.

"M-am bucurat enorm, ieri, privind si eu, cu emotie, meciul Simonei Halep din finala de la Wimbledon. M-am intrebat inca o data – oare ce calitati o caracterizeaza in primul rand. Perseverenta si vointa de a castiga – cred.

In ceea ce priveste competitia, in timp, cu puternica Serena Williams, mi se pare ca se aplica paradoxul lui Zenon, in care, pana la urma, broasca testoasa il intrece pe Ahile, cel iute de picior. Cu perseverenta, cu forta mentala, Simona Halep a realizat o victorie uriasa. O victorie pentru Romania.

Mai este ceva. Tenisul este vazut ca un sport al elitei. Victoria unei romance pe iarba de la Wimbedon si intrarea ei in All England Club au oferit o satisfactie enorma pentru cei din tara care, in ultimul timp, au avut un sentiment de marginalizare intr-o Europa aristocratica si coloniala.

Asa incat ideea de a i se acorda ordinul Steaua Romaniei noii regine a tenisului mondial mi se pare absolut fireasca", a scris Adrian Nastase pe blog.