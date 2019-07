Aflat in concediu in insula Bali, antreprenorul Stefan Mandachi critica dur statul roman, intr-un comentariu pe Facebook, pentru modul in care a inteles sa dezvolte turismul.

Antreprenorul Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, in semn de protest fata de faptul ca tara noastra nu are infrastructura rutiera moderna, petrece cateva zile in insula Bali din Indonezia. Aflat in concediu de odihna, Mandachi a scris pe contul personal de Facebook ca a vizitat, intre altele, o orezarie, care nu l-a lasat cu gura cascata.

"Cu fiecare tara noua (sau veche) pe care o vizitez devin tot mai lucid. Constat cu tot mai multa acuratete ce talhari nenorociti au condus Romania. Cum si-au batut joc o mana de maniaci de o tara cu un potential turistic urias! (...) Desi am zis ca-s pe relaxare, nu ma abtin sa nu ma re-enervez. Adica, noi avem nestemate ca Bucovina, Transilvania, Delta Dunarii si ne multumim cu un pumn de turisti... Iar Bali, o insula cu patru milioane de locuitori de la capatul globului, atrage anual vro' 14 milioane de vizitatori. In Bali, templele (care nu te dau pe spate) construite relativ recent, magnetizeaza milioane de oameni iar noi ne scremem pentru cateva zeci de mii de turisti cu perle culturale din patrimoniul UNESCO, cu cetati medievale, manastiri vechi, ursi, lupi, munti, etc", a aratat antreprenorul.

El a mai scris ca "in turismul din Romania e un talmes-balmes, o degringolada, o harababura contagioasa, un dezinteres monstruos".

"Nicio strategie de marketizare a tarii, nicio politica de promovare, nimic, nimic, nimic! Niciun strain nu afla ceva relevant despre Romania in urma vreunei informari oficiale de la noi. Orice patron mediocru, care are un modest departament de marketing, ar putea face o campanie de promovare a tarii, inzecit mai bine decat o face guvernul. Ce mai la deal la vale, suntem luati de prosti de catre niste impostori! La povestea asta hilara au contribuit toti amatorii care au legiferat haotic si au facut ca oamenii de afaceri sa fie prizonieri in propria pravalie. Stam ca papagalii speriati in colivie. Daca uneori papagalii mai croncanesc, biznismenii' romani casca somnolent, apoi tac. De ce sa faca gura mare? Ciocu' mic sabia nu-l taie!", a completat suceveanul.