Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale si vijelii, valabila in 23 de judete din centrul, nordul si estul tarii pana luni seara.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul 14 iulie, ora 13:00 - 15 iulie, ora 21:00, la munte, in nordul si vestul Moldovei, nordul Munteniei si local in Transilvania vor fi perioade cu innorari accentuate si averse ce vor avea si caracter torential.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 litri/mp si izolat 40 - 50 litri/mp. Pe arii restranse vor fi si descarcari electrice, intensificari temporare ale vantului si, posibil, grindina.

Judetele avertizate de meteorologi total sau partial sunt: Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Iasi, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Valcea si Vrancea.

Potrivit ANM, astfel de fenomene, dar pe suprafete mai restranse si in intervale scurte de timp, se vor semnala si in restul teritoriului.

In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va actualiza aceasta atentionare prin avertizari de vreme severa imediata.