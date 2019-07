Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj de Ziua Nationala a Frantei.

"Nu cred ca sunt pe lume multe tari care sa fi avut o mai mare influenta asupra istoriei noastre decat sora Franta. Si nu de azi, de ieri, ci inca de pe vremea cand Jean Nevers, fiul ducelui de Bourgogne, lupta la Nicopole impotriva turcilor, cot la cot cu Mircea cel Batran, acum mai bine de sase secole.

Am avut vremuri cand franceza era limba de salon in Romania, limba diplomatiei si cand ai nostri tineri ”la Paris invatau”, cum scria marele Eminescu. Tot marea Franta si revolutia ei sub lozinca "Liberté, égalité, fraternité" a inspirat pasoptistii romani si i-a insufletit sa lupte pentru unire si independenta, dupa ce, la 1846, oameni precum Kogalniceanu, Balcescu, Ghica ori C.A Rosetti fondau, in Cartierul latin, Societatea studentilor romani din Paris al carei presedinte de onoare era poetul Alphonse de Lamartine.

Franta a sprijinit esential unirea Moldovei cu Tara Romaneasca. Mai apoi, ne-am castigat independenta si statutul de regat tot gratie Frantei si lui Napoleon al treilea, iar primul nostru rege, Carol I, a fost, si el, mai mult francez decat german. Franta a fost ancora noastra in Europa si pentru asta ii vom ramane vesnic recunoscatori, fiind, cum se stie, si prima tara care si-a manifestat solidaritatea cu romanii dupa revolutia anticomunista din decembrie 1989. Pentru ca, asa cum spunea si generalul de Gaulle, ”cimentul relatiilor dintre Romania si Franta este latinitatea celor doua tari”.

E un privilegiu si o onoare, deci, pentru mine si pentru colegii mei din ALDE sa uram azi Frantei, de Ziua Nationala, un cald, sincer si prietenesc «La multi ani!»", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.