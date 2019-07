Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, doua dintre acestea fiind in coma, in urma unui accident care a avut loc duminica dimineata in judetul Constanta, intre un autoturismsi o duba.

Politia a transmis ca la volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 33 de ani care a pierdut controlul asupra directiei de mers, pe DN22, intre localitatile Lumina si Oituz, si a patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune frontala cu duba condusa de un barbat, de 31 de ani. "In urma impactului a rezultat decesul la fata locului a conducatorului autoturismului, a pasagerului stanga spate din autoturism, precum si a pasagerului dreapta fata din autoutilitara, dar si vatamarea corporala grava a conducatorului autoutilitarei, a pasagerilor dreapta fata si dreapta spate din autoturism, dar si vatamarea corporala usoara a pasagerului mijloc din autoturism", a precizat Politia, potrivit News.ro. Toate cele sapte persoane aflate in cele doua autovehicule erau incarcerate.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre raniti, accident, constanta, morti, coma

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×