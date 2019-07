Un bucurestean, stapanul unui metis de caniche, a fost amendat de Politia Locala cu 2.000 de lei dupa ce, practic, si-a lasat cainele sa moara in chinuri.

"Diagnosticul medicilor veterinari a fost dur: Norocel avea metastaze pulmonare, tumori la nivelul ficatului si splinei si metastaze suprarenale. Numele nu era a lui. I-l pusesera vecinii care il gasisera pe metisul de caniche pe strada, intr-o stare jalnica. Nu mai avea par, nu era hranit, era plin de rani. Era batran si ajunsese aproape al nimanui, pe o strada din Capitala. Asta, fiindca proprietarul – asa cum sustin vecinii care au incercat sa ajute cainele si, apoi, au apelat la Serviciul Politia Animalelor din cadrul DGPLCMB – il lasase in voia sortii pentru ca „e batran si nu mai are mult de dus”. „Norocel”, insa, a mai dus-o: timp de aproape o luna a trait murdar si chinuit pe strada din cartierul Militari. A primit hrana din mila, iar o femeie l-a dus la veterinar. Pe langa diagnosticul sever, s-a descoperit si ca animalul avea rani deschise adanci, dar si fracturi la patru coaste. „Norocel” a murit la scurt timp dupa ce oamenii se mobilizasera pentru a-l salva. In acest timp, proprietarul animalului nu a parut interesat de situatia batranului caine. Doar cand „Norocel” a disparut de pe strada a facut prima miscare: l-a declarat pierdut. La primul cabinet veterinar", arata o postare pe Facebook a Politiei Locale, potrivit Hotnews.ro.

Barbatul a fost amendat, dupa ce vecinii stapanului, socati de cruzime, neglijenta si abuz, au sesizat Serviciul de Protectie al Animalelor din cadrul Politiei locale a Capitalei.