Un urs care si-a facut aparitia in mai multe randuri intr-un sat care apartine de municipiul Alba Iulia, intrand in gospodarii, atacand animale si omorand doi caini si un porc, a fost capturat in noaptea de vineri spre sambata si relocat in cursul diminetii in Muntii Sureanu.

Dupa o tentativa sistata, din cauza ploii, in urma cu trei zile de a captura ursul, acesta a fost, in final, prins, tranchilizat si apoi lasat in libertate, potrivit ordinului de relocare aprobat de autoritatile competente la sfarsitul saptamanii trecute.

"Ursul din zona Paclisa a fost tranchilizat. Nu au fost probleme. El a fost relocat in Muntii Sureanu", au precizat, pentru Agerpres, autoritati implicate in operatiunea de capturare a acestuia.

Unul din cei doi ursi observati in mai multe randuri in ultimele doua saptamani in localitatea Paclisa a patruns, in noaptea de marti spre miercuri, intr-o gospodarie, unde a ucis un caine. Potrivit unor videoclipuri postate de localnici pe retelele de socializare, ursul a intrat in gospodaria unei familii, unde a patruns pana in adapostul porcilor. Ursul a atacat un porc si a omorat un caine. Sase jandarmi au incercat sa alunge ursul, tragand patru focuri de arma in aer. Dupa circa o ora, ursul s-a indepartat de zona locuita, intrand in padure. El si-a facut aparitia si in urmatoarea noapte, omorand, de asemenea, un caine.

Despre celalalt urs care a fost vazut la Paclisa, autoritatile cred ca el s-a retras la scurt timp in padure.

Un alt urs a fost observat in ultima luna in Ampoita, iar un altul, in Berghin.