Costul economic global al hranirii nou-nascutilor la san o perioada insuficienta se ridica la aproape 1 miliard de dolari in fiecare zi ca urma a pierderii productivitatii si a costurilor asistentei medicale, expertii in domeniul sanatatii facand apel la sprijinirea mai intensa a mamelor care alapteaza, transmite vineri Reuters.

Potrivit unui nou site creat de cercetatori din Canada si Asia, omenirea ar putea economisi 341 de miliarde de dolari in fiecare an daca mamele si-ar alapta copiii o perioada mai indelungata, contribuind astfel la prevenirea deceselor premature si a altor afectiuni, scrie Agerpres.

Denumit ''Cost of Not Breastfeeding'', instrumentul online utilizeaza date dintr-un studiu realizat pe o durata de sase ani de o organizatia cu sediul in SUA din domeniul nutritiei mamei si copilului, Alive & Thrive.

"Este un drept fundamental, salveaza vieti si imbunatateste prosperitatea economica", a mentionat Dylan Walters, un specialist in economia sanatatii stabilit in Canada, referindu-se la importanta alaptarii.

Walters, care a analizat date din peste 100 de tari, a precizat ca site-ul este primul de acest tip si isi propune sa vina in sprijinul factorilor de decizie pentru a cuantifica pierderile economice in tarile in care alaptarea nu este incurajata.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda ca bebelusii sa fie alaptati exclusiv cel putin in primele sase luni de viata, dupa care, pana la varsta de doi ani, sa aiba o dieta care combina laptele matern cu alte alimente.

Alaptarea poate preveni anumite boli

Alaptarea poate preveni bolile diareice sau pneumonia, doua cauze majore ale deceselor infantile, si protejeaza mamele impotriva cancerului ovarian si de san, potrivit agentiei ONU din domeniul sanatatii.

Cu toate acestea, pe plan global, doar 40% dintre nou-nascutii sub sase luni sunt alimentati exclusiv la san, iar 820.000 de cazuri de mortalitate infantila ar putea fi evitate in fiecare an daca ar fi urmate aceste recomandari, mai precizeaza OMS.

Printre cauzele care impiedica mamele sa-si alapteze nou-nascutii se numara lipsa unor spatii dedicate, lipsa pauzelor speciale la locul de munca, marketingul agresiv al laptelui praf, precum si hartuirea sau stigmatizarea mamelor care alapteaza in public.

Inaintea Saptamanii mondiale a alaptarii, care debuteaza pe 1 august, cercetatorii spera ca mai multe state sa implementeze politici publice care sa promoveze alaptarea, sa indemne angajatorii sa ofere mai multa sustinere si sa combata marketingul alimentatiei artificiale a bebelusilor.

"Factorii de decizie sunt receptivi la argumente economice. A nu investi in promovarea alaptarii are un pret", a precizat telefonic pentru Thomson Reuters Foundation directorul pentru Asia de Sud-Est al organizatiei Alive & Thrive, Roger Mathisen.

''Acest instrument demonstreaza ca extinderea unor politici precum concediul de maternitate platit reprezinta o investitie buna'', a mai spus Mathisen, adaugand ca astfel femeile ar ramane mai mult in campul muncii, iar economia nationala ar fi stimulata.

Un studiu sprijinit de ONU si realizat in 2017 a arata ca nicio tara nu depune suficiente eforturi pentru a ajuta mamele sa-si alapteze bebelusii in cele sase luni recomandate, in ciuda potentialelor beneficii economice.