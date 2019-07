Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca in PSD exista o problema de imagine, iar discutia va fi aceeasi indiferent de cine se va decide sa fie candidatul la prezidentiale.



"Acolo simti cu adevarat daca un om te iubeste sau te uraste, acolo, cand mergi pe strada, cand dai noroc cu el, iti intoarce sau nu mana cand i-o intinzi tu, asta inseamna daca te iubeste sau nu. Dar cred ca problema PSD nu sta in candidat, ci sta in posibilitatea de a face o fata buna sau nu la alegerile prezidentiale, iar in momentul de fata nu vad de unde.

E o problema de imagine care persista, poate sa aduca candidat si pe Einstein, pe Albert sa il dezgroape, sa il imbrace in fusta, cu ce se doreste si discutia va fi aceeasi”, a spus Chirica pentru Mediafax, potrivit hotnews.ro.