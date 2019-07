Nevoia de bani este o realitate a vietii cotidiene, iar lipsa resurselor materiale creeaza neajunsuri si frustari. Desi putem afirma ca aceasta nevoie se resimte diferit in functie de statutul financiar al fiecaruia dintre noi, pentru majoritatea, o suma suplimentara de bani este, de multe ori, binevenita intr-o situatie de criza.





Creditarea prin intermediul institutiilor nebancare ramane o alternativa viabila atunci cand avem nevoie urgenta de bani pentru achitarea cheltuielilor care nu suporta amanare. Si totusi, cum putem fi siguri ca facem alegerea cea mai buna atunci cand solicitam un astfel de imprumut? Iata 5 factori de considerat:

Renumele institutiei nebancare care ofera credite rapide

Aplombul pe care l-a castigat industria creditelor nebancare a reprezentat o oportunitate pentru aparitia multor companii de profil. Aceasta diversitate este, insa, o lama cu doua taisuri, deoarece multe dintre aceste firme creditoare isi trateaza activitatea cu lipsa de profesionalism.

Mai mult decat atat, de multe ori, clientii acestor companii pot cadea usor prada inselatoriilor, prin prisma faptului ca firmele in cauza nu respecta reglementarile legale privitoare la ratele dobanzilor sau la termenele de plata.

Toate aceste consecinte pot fi, insa, prevenite, prin selectarea atenta a institutiei nebancare care se ocupa de creditare. Renumele este un criteriu important in functie de care poti decide care este cea mai sigura solutie pentru finantarea nevoilor tale.

Conditiile de acordare a creditului

Institutiile financiare nebancare sunt preferate pentru solicitarea imprumuturilor, in special datorita conditiilor flexibile de acordare a creditelor. Totusi, chiar si in aceasta privinta pot exista diferente intre diversele companii care activeaza in domeniu, de aceea iti recomandam sa consulti cu atentie documentatia de care ai nevoie, precum si obligatiile pe care le ai odata cu acceptarea solicitarii de catre institutia emitenta.

In principiu, pentru a obtine un astfel de ajutor financiar trebuie sa ai minimum 18 ani si sa faci dovada unei surse stabile de venit. Exista, insa si cazuri in care aceste conditii sunt insotite de necesitatea prezentarii unei garantii, dar, oricum, procesul birocratic va fi mult mai simplu decat in cazul unui credit bancar.

Clauzele contractuale

Inainte de a semna un contract de acordare a unui credit, parcurge acest document cu mare atentie. Anumite clauze pot fi formulate ambiguu, tocmai pentru a masca anumite tactici de inselatorie pe care le practica adesea institutiile financiare neserioase.

Opreste-te asupra paragrafelor referitoare la conditiile de rambursare, la dobanzi si la sanctiunile nerespectarii termenului de inapoiere a sumei imprumutate. Indicat este sa faci acest lucru in prezenta unui specialist juridic sau a unei persoane din echipa companiei creditoare, tocmai pentru a putea pune intrebari pe baza contractului, in privinta aspectelor neclare.

Metoda prin care poti aplica pentru un credit

Un alt factor important care te poate ajuta sa alegi dintre mai multe tipuri de credite nebancare este metoda prin care poti aplica pentru un astfel de imprumut. De obicei, IFN-urile ofera posibilitatea clientilor de a contracta imprumuturi online sau telefonic, eliminand necesitatea de prezentare la sediul acestora.

Totusi, aceasta nu este o regula general valabila, motiv pentru care sfatul nostru este sa consulti temeinic toate conditiile de aplicare pentru credit, pentru a vedea daca esti eligibil.

Suma de care ai nevoie si graficul de rambursare

Institutiile financiare nebancare ofera, in mod obisnuit, credite mai mici decat bancile. Acest lucru se intampla deoarece imprumuturile nebancare sunt create pentru a stinge cheltuieli care nu necesita o investitie mare.

Reparatiile masinii, vizita la medic, o scurta vacanta sau renovarea apartamentului sunt cateva dintre acele activitati in care sumele oferite de IFN-uri sunt de mare ajutor. In functie de sumele contractate difera si graficul de rambursare, un alt criteriu de luat in considerare atunci cand alegi un credit nebancar. Mai mult decat atat, poti apela la serviciile institutiilor nebancare si pentru obtinerea unui credit pentru firma.

Ia in calcul acesti 5 factori si asigura-te ca alegi un credit nebancar potrivit nevoilor tale.