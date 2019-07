Amenajarea gradinii este una dintre cele mai placute activitati pentru momentele de relaxare de care te vei bucura pana la sfarsitul toamnei. Atunci cand te implici si initiezi un proiect care iti poarta semnatura, satisfactia este si mai mare. Insasi ideea de gradina te motiveaza la o multime de proiecte Do-It-Yourself, de care esti mandru atunci cand le vezi realizate. Daca nu esti adeptul implicarii personale in astfel de activitati, cunoasterea pasilor ce trebuie urmati pentru o amenajare corespunzatoare a gradinii te va ajuta in relatia cu echipa de specialisti cu care vei lucra.





Principalele roluri ale gardului sunt de delimitare a proprietatatii si de intarire a sentimentului de siguranta a proprietarului. Dincolo de acestea, nu trebuie neglijat nici aspectul estetic al gardului, care in laturile de imprejmuire a proprietatii ofera prima imagine din exterior, iar la interior face parte din peisajul cu care intri zilnic in contact. In cele ce urmeaza iti prezentam cateva sfaturi despre ridicarea gardului imprejmuitor al gradinii tale.

Alegerea si masurarea locului potrivit

Etapa de masuratori este una esentiala pentru ridicarea unui gard. O apreciere exacta a necesarului de materiale te va ajuta sa estimezi un buget real al investitiei, fara achizitii inutile. Tine cont in acest caz de caile de acces si de dimensiunile eventualelor porti de acces. Calculele initiale pot fi facute atat pe hartiile din proiectul terenului, cat si la fata locului, pentru o mai buna perspectiva. Foloseste instrumente ajutatoare de masurat pentru a urma un traseu cat mai drept al gardului planificat.

Pozitionarea stalpilor la capetele gardului

Extremitatile vor fi delimitate prin montarea unor stalpi. Daca alegi stalpi din lemn pe care vei monta panouri, acestia trebuie ancorati primii, dupa care cu ajutorul unei sfori delimitezi traseul gardului. De rezistenta acestor stalpi depinde intreaga structura a gardului, asadar necesita o atentie deosebita fixarea lor. Acesta este motivul pentru care stalpii au o inaltime de pana la 50 de centimetri mai mare decat panourile, diferenta de nivel fiind motivata de necesitatea ingroparii acestora in pamant, pentru rezistenta. Astfel, va trebui sa sapi pentru fiecare stalp o groapa cu adancimea unei treimi din inaltimea fiecaruia. Tot pentru durabilitate, pe stalpi vei monta si cate doua contrafise, la un unghi de 45 de grade, a caror baza va cadea pe pamant, la cota 0. Cu ajutorul unei nivele vei pozitiona stalpii in pozitie dreapta.

Fixarea stalpilor

Gaurile amenajate pentru pozitionarea stalpilor vor fi umplute cu beton. Inainte de a se intari, verifica pozitia perfect dreapta a stalpilor de sustinere, de la capete. In continuare trebuie sa fixezi stalpii din interiorul gardului, pentru care se recomanda o distanta de 2.5 metri. Pentru asezarea acestora in linie dreapta te vei folosi de o sfoara, iar pozitia verticala trebuie ajustata cu ajutorul nivelei. Amestecul de beton are nevoie de 24 de ore pentru a se intari, dupa care poti demonta contrafisele.

Montarea plasei de sarma

Dupa ce ai fixat toti stalpii, gardul gradinii tale incepe sa prinda contur. Finalizarea procesului se face prin montarea plasei de sarma intre stalpi. In cazul stalpilor din material lemnos, plasele de sarma se fixeaza prin cuie, urmand linia sforii desfasurate. Din nou, foloseste nivela pentru ajustarea unor lungimi si inaltimi uniforme. Pentru amenajarea gradinii tale gasesti panouri de gard aici, de diferite dimensiuni, bordurat zincate, plastifiat zincate sau plastifiat bordurat zincate, potrivite oricarui proiect. Daca panourile sunt tratate inca din procesul de fabricatie pentru a fi rezistente la coroziune, pentru stalpii din lemn trebuie sa aplici periodic lacuri si substante care sa le creasca rezistenta la umiditate si la diferentele mari de temperatura.

Amenajarea pe cont propriu a gradinii este o activitate utila si placuta, de ale carei rezultate te vei bucura in clipele de relaxare petrecute afara. Pentru orice lucrare desfasori, tine cont de masurile de siguranta a muncii si asigura-te ca ai echipamentul de protectie necesar.