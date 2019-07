Barbatul in varsta de 32 de ani care si-a injunghiat fosta iubita si pe fratele acesteia, care in cele din urma a murit la spital, in direct pe Facebook, a incercat sa se sinucida in arest.





Tanarul s-ar fi folosit de un cearsaf in incercarea de a se spanzura in camera de detentie a Inspectoratului de Politie Arad, conform unor surse judiciare. Barbatul a fost observat la timp de catre cei care il supravegheau. El a fost transportat cu o ambulanta in stare grava la Spitalul Judetean Arad, noteaza antena3.ro. Tanarul de 22 de ani, injunghiat la o petrecere, in timp ce isi apara sora de fostul iubit, care o injunghiase si pe aceasta, a murit duminica la spital. Sora victimei, in varsta de 24 de ani, care fusese injunghiata in zona abdomenului, este in stare stabila, constienta. Autorul atacului este un barbat de 32 de ani care, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce vazuse pe Facebook ca fosta iubita participa la o petrecere la casa parintilor, din localitatea Nadab, a mers acolo si a injunghiat-o, dar l-a ranit si pe fratele acesteia, apoi a fugit. In aceeasi noapte, politistii l-au gasit pe barbat pe o strada din satul Olari, in apropiere de casa sa, iar cand a fost somat sa se predea, barbatul s-a intepat cu cutitul in abdomen si in gat. Agresorul a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, unde au fost internate si victimele atacului.

