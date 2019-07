Nutritionistul Lygia Alexandrescu vorbeste despre cat de sanatoase sunt ouale.



"Oul contine proteine, ovoalbumine, care sunt mai bine utilizate de organism decat proteinele provenite din lactate sau carne, tocmai datorita continutului ridicat de minerale si vitamine, are in compozitie vitamina D si ofera satietate, furnizand un continut caloric scazut. In plus, nutrientii din ou sunt cu atat mai asimilabili, cu cat oul este mai proaspat si provine de la o pasare furajata cat mai natural. Dintre toate alimentele, proportia de aminoacizi din oua este cea mai apropiata de nevoile nutritionale umane"

Despre oua putem vorbi ca despre niste adevarate complexe energetice naturale care trebuie consumate cu masura. Din analiza unui ou de marime medie - 60 g, rezulta 38,4 g albus si 21,6 g galbenus, care au urmatoarea compozitie: energie 75 de kcal, apa 37,7 ml, proteine 6,25 g, lipide, 5,01 g, carbohidrati 0,61 g.

Albusul de ou nu contine colesterol sau alte grasimi, ci doar proteine, cateva vitamine din grupa B-urilor si magneziu, potasiu. S-a constatat ca un consum ponderat de albus de ou poate reduce cu peste 50% riscul de boli metabolice. De asemenea histidinele din albus faciliteaza absorbtia optima de minerale in celulele centrilor nervosi, favorizand instalarea unei stari emotionale pozitive", sustine nutritionistul, citat de ziaruldeiasi.ro.