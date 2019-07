O tulpina a virusului responsabil de raceala poate infecta si distruge celulele cancerului vezicii urinare, sugereaza rezultatele unui studiu restrans efectuat in Marea Britanie, citate vineri de BBC.



Toate semnele de boala prezente la unul dintre pacientii testati au disparut, iar in cazul altor paisprezece bolnavi au fost observate indicii potrivit carora celulele canceroase au fost distruse.

O echipa de cercetatori de la Universitatea din Surrey a declarat ca acest virus poate "revolutiona tratamentul" pentru cancer si poate reduce totodata riscul de recidiva.

O organizatie caritabila specializata in cancerul de vezica urinara a notat ca rezultatele vor fi "foarte interesante'' in cazul in care studii mai ample vor confirma aceste concluzii, scrie Agerpres.

Cancerul de vezica urinara invaziv non-muscular este a zecea cea mai des intalnita forma de cancer in Marea Britanie, cu circa 10.000 de noi cazuri diagnosticate in fiecare an.

Tratamentele actuale pentru acest tip de cancer sunt invazive sau pot provoca efecte secundare grave, toxice, noteaza BBC. Totodata, dupa incheierea tratamentului este necesara monitorizarea constanta, costisitoare, pentru evaluarea riscului de recidiva.

In cadrul studiului, unui numar de cincisprezece pacienti diagnosticati cu aceasta afectiune li s-a administrat virusul coxsackie (CVA21) printr-un cateter, cu o saptamana inainte de interventia chirurgicala de indepartare a tumorii. Mostrele de tesut au fost analizate dupa operatie si au fost descoperite dovezi potrivit carora virusul atacase si distrusese celulele canceroase din vezica urinara.

''Virusul patrunde in celulele canceroase si le omoara declansand productia unei proteine cu rol imunitar - ceea ce semnaleaza altor celule imunitare sa vina si sa se alature petrecerii'', a declarat conducatorul studiului, profesor Hardev Pandha de la Universitatea din Surrey si Royal Surrey County Hospital.

Profesor Pandha a precizat ca acelasi virus a fost testat si in cazul cancerului de piele, insa a fost pentru prima data cand a fost studiat in cadrul unor teste clinice pe pacienti diagnosticati cu cancer de vezica urinara.

''Reducerea poverii tumorii si cresterea mortii celulelor canceroase au fost observate la toti pacientii, iar in cazul unuia dintre ei toate semnele afectiunii au disparut in doar o saptamana de tratament, ceea ce a demonstrat posibila sa eficacitate'', a declarat el adaugand ca ''nu au fost observate efecte secundare semnificative la niciunul dintre pacienti".