Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat vineri, dupa ce instanta i-a respins cererea de revizuire a adoptiei fetitei din Baia de Arama, ca va respecta decizia judecatorilor si ca legea il obliga sa "nu stea si sa fie spectator".



"Nu comentam hotarari judecatoresti. Stiti ca niciodata nu am comentat hotararile judecatoresti. Este o hotarare judecatoreasca definitiva. Nu exista cale de atac, va fi respectata. Ramane acea ordonanta presedintiala care este, in acest moment, la Judecatoria Slatina. Nu stiu sa se fi dat termen in acest caz. Nu am vrut nimic altceva decat sa respect legea si sa-mi fac datoria. Am luat la cunostinta din presa de acest caz, am analizat in zilele acelea de weekend si legea ma obliga sa nu stau si sa fiu spectator", a spus Licu, potrivit Hotnews.ro.

Bogdan Licu a mai spus ca a mizat pe o decizie favorabila a instantei in toate demersurile pe care le-a facut in instanta.

"Cand am facut demersurile in instanta am avut in vedere interesul copilului si ce am facut am facut bine", a mai spus procurorul general.

Cererea de revizuire a adoptiei internationale in cazul Sorinei, fetita din Baia de Arama adoptata de un cuplu din SUA, a fost respinsa joi de magistratii Curtii de Apel Craiova. Adoptia ramane astfel valabila. Decizia instantei este definitiva.