Un tanar de 20 de ani din localitatea Fersig, judetul Satu Mare, a murit, vineri dimineata, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren, la intersectia unui drum comunal cu calea ferata.



Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, soferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata iar masina in care se afla a fost lovita de trenul accelerat Baia Mare – Bucuresti.

"Un tanar de 20 de ani din localitatea Fersig a decedat dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de trenul accelerat Baia Mare – Bucuresti pe DC 65 in localitatea Fersig care intersecta calea ferata. Accidentul a avut loc in conditii de ceata si din primele informatii rezulta ca soferul nu a oprit la trecerea de nivel cu calea ferata. Tanarul decedat se afla singur in masina", a spus Metes, potrivit Mediafax.