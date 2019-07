Comisarul european pentru pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, Vytenis Andriukaitis, a cerut Guvernului roman sa opreasca transportul a 70.000 de oi catre tarile arabe, unde ar urma sa fie sacrificate.





Oile ar urma sa fie incarcate pe un vapor detinut de o companie din Kuweit si transportate catre Kuweit, Qatar si Emiratele Arabe Unite. Oile ar urma sa fie sacrificate in cadrul unui festival care are loc in luna august.

Cererea facuta de Andriukaitis a venit in urma unor plangeri facute de organizatii de protectie a animalelor, precum Eurogroup for Animals, scrie News.ro.

Comisarul a atras atentia, in scrisoarea sa, publicata pe contul de Twitter, asupra conditiilor dificile de tansport din aceasta perioada a anului.

”Avand in vedere prognoza meteo pentru zona Golfului, in luna iulie, cand temperaturile sunt asteptate sa ajunga la 46 grade Celsius, si faptul ca masurile anuntate in aprilie nu au fost inca implementate, va cer, ca un gest de responsabilitate, sa opriti exportul de oi catre Golful Persic, in contextul in care temperaturile extreme fac imposibila respectarea prevederilor legale (...)”, a scris comisarul european.