"Au respins revizuirea adoptiei. Au respins suspendarea sinistrei procuroare. Au calcat cu bocancii peste sufletele unor fetite, surori de suflet. ...Dar e ok. Birchall se ocupa sa ramanem in "Club". Dancila nu comenteaza deciziile 'justitiei' si, neconflictuala fiind, se sacrifica pentru partid si pentru patrie si vrea la Cotroceni. Daca nu ea, se sacrifica atunci partenerul de ping-pong narcisist, cel care a spus, de asemenea, ca nu mai comentam deciziile 'justitiei'. Daca nu expertii in ping-pong, atunci Werner sau Barna/Ciolos... Ceea ce e foarte bine, pentru ca inteleg ca sunt foarte iubiti de popor tocmai pentru ca iubesc la randul lor foarte mult 'justitia' minunata din Romania...

Eu imi fac datoria pana la capat anul acesta. Insa lucrurile sunt clare: poporul roman se va duce vesel spre prapastie sau se va trezi. E ultima deschidere de destin. Nu poti sa ratezi la infinit si sa ai totusi, la infinit, alte ocazii... Daca, dupa doua mandate Basescu, vine si al doilea mandat Iohannis, ori primul mandat Barna/Ciolos/Dancila/Narcis, atunci... bine.

Fie sa FIM!", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.