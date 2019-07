O romanca aflata in Halkidiki sustine ca furtuna in urma caruia sapte oameni si-au pierdut viata si altii 100 au fost raniti a fost ca o apocalipsa.

"Am auzit zgomote ciudate, am trait momente de groaznice, a fost ceva ce nu mi s-a intamplat in toata existenta mea. Tipete, urlete, vant, ploaie, copaci cazuti, rufele zburau, sticlele zburau de la restaurante. Am ramas in camera, ceva m-a tinut pe loc sa nu ies si bine am facut. M-am speriat foarte tare.

Am vazut oameni raniti pe strada imediat dupa ce s-a potolit furtuna si am iesit pe strada. Salvarile mergeau pe strada, sirene, politie, pompieri.

Daca as avea posibilitatea sa ma intorc acum in tara, m-as intoarce. Autoritatile au spus ca se lucreaza la remedieri, nu se stie cat va dura, probabil o zi, doua sau trei", a povestit o romanca pentru realitatea.net.

Femeia a sustinut ca ii este frica sa iasa din camera: "Iti poate zbura oricand un panou in cap. A fost ca o apocalipsa. Parca eram in filmul cu Dorothy. La un moment dat am crezut ca va fi tsunami. Eu stau bine cu nervii pentru ca lucrez la Ambulanta, dar eram panicata".