Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost condamnat definitiv joi de ICCJ la 10 ani de inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu perdelele forestiere de protectie.



In iulie 2016, acesta fusese condamnat de instanta de fond - Curtea de Apel Bucuresti - la 15 ani de inchisoare, pedeapsa redusa la 10 ani de Instanta suprema, dupa ce a fost achitat pentru o parte dintre infractiuni - spalare de bani si constituire de grup infractional. Acesta a fost gasit vinovat de abuz in serviciu.

In prezent, Nicusor Constantinescu se afla in penitenciar, unde executa o alta condamnare - de 5 ani inchisoare, primita in dosarul Centrului Militar Constanta, scrie Agerpres.

Condamnari au primit joi la ICCJ si Victor Aurelian Coman si Daniel Dan Popa (administratori ai SC Rom Coman SRL), amandoi avand de executat o pedeapsa de 5 ani si 4 luni inchisoare. Totodata, persoana juridica SC Rom Coman SRL trebuie sa plateasca o amenda penala de 100.000 lei si s-a luat decizia dizolvarii.

Alte condamnari in dosar:

* Felicia Taicutu (director general al Directiei Economice - CJ Constanta) - 3 ani inchisoare cu suspendare

* Adrian George Gambuteanu (director general la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta) - 3 ani inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu

* Persoana juridica RAJDP Constanta primeste 200.000 lei amenda penala.

Alti inculpati din dosar au fost achitati sau au primit pedepse cu suspendare.

Pe latura civila, judecatorii au decis confiscarea de la inculpatii Victor Aurelian Coman si Daniel Dan Popa a sumei de cate 7.184.628,81 lei.

Dosarul lui Nicusor Constantinescu

Conform DNA, in perioada 2010 - 24 martie 2014, Nicusor Constantinescu, in calitate de presedinte al CJ Constanta, RAJDP Constanta si Adrian Gambuteanu au constituit un grup infractional organizat, la care ulterior au aderat si o parte din restul inculpatilor, avand ca scop savarsirea unor infractiuni indreptate impotriva intereselor economice ale Consiliului Judetean Constanta.

Nicusor Constantinescu este acuzat ca si-a indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu care decurgeau din calitatea de sef al Consiliului Judetean, determinand un prejudiciu in dauna CJ Constanta in valoare de peste 30 milioane lei.

Procurorii sustin ca, in perioada 14 mai - 11 septembrie 2012, el a facut plati nelegale in cuantum de peste 1,2 milioane lei catre RAJDP Constanta in cadrul proiectului de interes public judetean 'Caravana estivala a judetului Constanta'.

"In acest caz, efectuarea platilor s-a realizat, in multe situatii, fara ca lucrarile achitate sa aiba vreo legatura cu obiectivele proiectului (realizarea de perdele forestiere, reabilitare terenuri degradate, conservare biodiversitate naturala, dezvoltarea turismului ecvestru etc.), fara a fi respectate prevederile din H.C.J. nr. 148/2010 si ale Protocolului de colaborare cu autoritati ale administratiei publice si institutii, respectiv Romsilva, RAJDP Constanta si SC RAJA SA si fara sa existe documentatiile tehnico-economice legale, devize de oferta si procese verbale de receptie care sa ateste realitatea lucrarilor executate in cele 31 de localitati, conformitatea acestora cu cerintele tehnico-economice si fara date si informatii privind coordonatele cadastrale aferente lucrarilor realizate", sustineau procurorii.

In urma cercetarii la fata locului, s-a stabilit ca pe parcelele 165 si 189, ambele in comuna Saraiu, unde se afirma ca fusesera infiintate perdele de protectie, nu existau asemenea lucrari (pe parcela 165 au fost identificate urmele unei culturi care nu vegetase niciodata, iar pe parcela 189 nu au fost identificate nici macar urme ale unei asemenea perdele; in realitate, pomii au fost plantati in curtea bisericii din comuna Silistea de catre elevi si de beneficiarii ajutoarelor sociale, si nu de angajatii RAJDP Constanta); in orasul Harsova, in primavara 2011, s-au primit de la CJ Constanta 10.000 de puieti de salcam, si nu 27.000, cum se arata in memoriu, care au fost plantati de populatia orasului, si nu de angajatii RAJDP; in 2012, comunei Ciobanu i-au fost livrati, de CJ Constanta, 1.500 de pomi fructiferi care au fost plantati in curtea scolii din localitate, precum si 25.000 de puieti de salcam (dintre acestia din urma, aproximativ 14.000 de bucati au fost incredintati unor persoane fizice care i-au plantat pe terenurile lor, iar restul au fost plantati pe drumul dintre Harsova si comuna Ciobanu; acestia din urma au fost mancati de animale sau au fost defrisati in toamna anului 2012, impreuna cu ceilalti copaci de pe marginea drumului).

In perioada 23 iulie - 7 noiembrie 2012, in cadrul Programului judetean de cercetare si refacere a plantatiilor de pomi fructiferi, Nicusor Constantinescu a efectuat, prin trei ordine de plata, plati nelegale catre RAJDP Constanta in cuantum de aproximativ 774.000 lei.

O alta acuzatie se refera la faptul ca, in perioada 21 aprilie 2011 - 11 septembrie 2012, el a efectuat, prin mai multe acte, plati nelegale catre RAJDP Constanta in cuantum de aproximativ 1,7 milioane lei, in legatura cu lucrarile de impadurire efectuate pe raza comunei Independenta, situatie care rezulta din nerespectarea conditiilor impuse de hotararile CJ si dispozitiile Legii 46/2008 si din lipsa documentelor justificative impuse de lege pentru corecta efectuare a platilor respective.

De asemenea, sustineau anchetatorii, in perioada 2010 - 2012, presedintele Consiliului a efectuat plati nelegale catre RAJDP Constanta in cuantum de peste 20 milioane lei, reprezentand contravaloarea unor lucrari de impadurire, fara a fi indeplinite conditiile impuse prin H.C.J. Constanta nr.310/2009 si 402/2009 si fara a exista documente justificative intocmite in conditiile legii.

DNA mai preciza ca, in perioada 10 septembrie 2012 - 24 martie 2014, Nicusor Constantinescu a incalcat dispozitiile legale care interzic plata in avans, din fonduri publice, pentru achizitia de imobile, precum si pe cele ale prevederilor procesului verbal de negociere.

"Mai mult, inculpatul a modificat natura actului juridic incheiat cu SC Stop SRL, administrata de Zelca, din contract de vanzare-cumparare in antecontract de vanzare-cumparare, data la care CJ Constanta urma sa dobandeasca dreptul de folosinta asupra a 25 de apartamente si a facut plati nelegale catre firma amintita in cuantum de peste 5 milioane lei. Un alt beneficiu important de care s-a bucurat SC Stop SRL, de pe urma activitatii ilicite a lui Constantinescu, a fost amanarea cu 5 ani a momentului la care ar fi trebuit sa achite impozitul pe profit si taxa pe valoare adaugata, corespunzatoare valorii tuturor celor 25 de apartamente", mai mentiona DNA.

Sursa citata mai arata ca, in perioada 2010 - 2012, Constantinescu a facut plati nelegale catre SC Domeniul Public si Privat Judetean Constanta, in cuantum de peste 1,6 milioane lei, contravaloare a inchirierii unui numar de 11 autoturisme, cu incalcarea prevederilor legale care impuneau limitarea consumului de carburanti si a numarului de autoturisme pentru toate institutiile publice, inclusiv pentru consiliile judetene (la un numar de sase autoturisme cu un consum lunar pe autoturism de 150 litri benzina/motorina) si interdictia inchirierii de autoturisme de catre toate institutiile publice.

In 17 iulie 2009, Nicusor Constantinescu, potrivit DNA, a dobandit Portul Izvoarele, in numele CJ Constanta, printr-un contract de vanzare-cumparare, autentificat la biroul Ruxandrei Daria, ambii cunoscand ca bunul tranzactionat provenea din savarsirea unei infractiuni de abuz in serviciu comise de catre primarul si secretarul comunei Lipnita.