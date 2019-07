Fie ca lucrezi sau te joci, folosesti un desktop sau laptop la serviciu, ai nevoie de mobilier de birou care sa nu te oboseasca dupa cateva ore de stat in fata calculatorului. Iata cateva recomandari de mobilier pentru birou la reducere.





Atunci când stai ore în șir în fața monitorului sau lucrând la documente, corpul tău va aprecia o poziție corectă. Pentru asta, ai nevoie de un mobilier de birou corespunzător. Iată mai jos câteva recomandări pentru scaune și birouri la reducere.

Mobilier pentru birou la reducere - scaune ergonomice

Acest scaun de birou Kring Hans are brațe de sprijin sunt robuste, pentru siguranța necesară unei utilizări îndelungate. Scaunul de birou permite reglarea în înălțime a șezutului, pentru o poziție cât mai ergonomică la birou. Spătarul urmează curbura naturală a coloanei vertebrale și oferă suportul necesar. De asemenea, spătarul beneficiază de sistem de blocare în poziția dorită, pentru a preveni balansarea inutilă. Acest scaun de birou are o reducere de 42% și poate fi comandat de aici.

Scaunul de birou Kring Hans este fabricat din piele ecologică (PU și PVC) și are un design elegant. Spătarul model este lat și ondulat, asigurând o poziție confortabilă coloanei vertebrale. Mânerele sunt din plastic și asigură un suport foarte bun pentru brațe, atunci când acestea sunt în repaus. Mecanismul de tip fluture permite balansul scaunului, precum și reglarea forței de balans a acestuia. Este un scaun de birou care poate fi folosit și pentru gaming, înlocuind unul de mai multe sute de lei. Este redus acum cu 29% și poate fi achiziționat de aici.

În cazul în care ai nevoie de un scaun de birou pentru a primi clienții, poți opta pentru modelul ergonomic Kring Amelie. Este confecționat este material textil și microfibre rezistente la tensiune și frecare, cu o bază de metal cromată. Scaunul de birou are un design modern, care creează un ambient plăcut, iar clienții vor resimți confort și relaxare. Rotițele sunt mobile, silențioase, nu zgârie parchetul și se pot roți 360 de grade, iar amortizorul este durabil și puternic. Scaunul de birou este acum la jumătate de preț și îl găsești aici.

Reduceri la mobilier de birou

Cei care vor un birou modern, care să se integreze în designul încăperii, pot opta pentru biroul New Era Wooden Art. Acesta are un finisaj melaminat, de culoare albă, zece compartimente și 12 rafturi datorită stilului acestora, care permit amenajarea biroului cu diverse obiecte utile sau de decor care că completeze designul acestuia. Biroul oferă încăperii un aer modern și sofisticat, dar în același timp fără să încarce ambianța. Are o reducere de 45% și îl poți comanda de aici.

Pentru cei care preferă stilul minimalist și/ sau lemnul în culoarea sa naturală, recomandăm biroul Kring Funcțional. Biroul este practic, ocupând spațiu redus și fiind dotat cu spații pentru depozitarea lucrurilor care vrei să fie la îndemână, dar să nu stea la vedere. Este și plăcut din punct de vedere estetic. Culorile deschise oferă luminozitate încăperii. Blatul biroului este realizat din MDF, de culoarea stejarului, care contribuie la crearea unei atmosfere calde în spațiul de lucru; dar are și o rezistență și durabilitate bună în timp la utilizări multiple și la umiditate. Având o reducere de 40% acum, biroul poate fi cumpărat de aici.