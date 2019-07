Francezul Vincent Lambert, un pacient tetraplegic aflat in stare vegetativa de aproape 11 ani si al carui tratament a fost intrerupt saptamana trecuta, a murit joi dimineata, au declarat pentru AFP mai multi membri ai familiei sale.



"Vincent a murit la ora 08:24 dimineata" la spitalul universitar (CHU) din Reims (nord-est), a declarat nepotul sau François, care si-a exprimat "usurarea dupa ani de suferinta pentru toata lumea".

"Am fost pregatiti sa-l lasam sa plece", a adaugat François Lambert, care a obtinut informatii de la medicul curant, scrie Agerpres.

Cazul lui Vincent Lambert, un fost infirmier in varsta de 42 de ani, victima a unui accident rutier in 2008, a divizat familia acestuia si a ajuns la Organizatia Natiunilor Unite, devenind reprezentativ pentru dezbaterea din Franta privind incetarea vietii.

Pe 2 iulie, medicul Vincent Sanchez, seful sectiei de ingrijiri paliative din cadrul CHU, a oprit tratamentele administrate pentru mentinerea in viata a lui Vincent Lambert, in urma unei decizii a Curtii de Casatie.

Moartea sa pune capat unui lung proces judiciar si mediatic in Franta, care a dezbinat familia lui Vincent. Pe de o parte, parintii lui, Viviane si Pierre, catolici militanti, s-au opus ferm opririi tratamentelor, sustinuti de multe asociatii, afirmand ca barbatul are doar un handicap. De cealalta parte, sotia sa Rachel, nepotul sau François si cei sase frati si surori au afirmat ca Vincent Lambert ar fi preferat sa moara decat sa traiasca in aceasta stare. El nu a lasat instructiuni anticipate in acest sens, insa sotia lui este mostenitoarea sa legala.