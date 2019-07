Veteranul de razboi Ionel Tuta a murit, miercuri, la varsta de 96 de ani. Informatia a fost confirmata de familie.



In luna aprilie, presedintele Klaus Iohannis l-a avansat la gradul de general de brigada - cu o stea, in retragere.

In perioada 1942 - 1945, Ionel Tuta luptat pe frontul de Vest, in Ungaria si Cehoslovacia, in linia I. A absolvit Liceul Militar Craiova si Scoala Militara de Ofiteri de Artilerie Pitesti, ca sef de promotie. A primit numeroase decoratii, printre care Ordinul Steaua Romaniei si Ordinul Coroana Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara.

Intr-un interviu acordat AGERPRES in 2018, Anul Centenarului, veteranul spunea ca si-ar dori ca Romania sa fie "o tara prospera" si "libera de toate nevoile", tinerii sa isi iubeasca tara, iar politicienii "sa nu se bata intre ei".

''Sa fii patriot inseamna sa iti iubesti patria, din suflet s-o iubesti! Si patriotismul asta se naste, in primul rand, pe front'', spunea el.

Familia pe care a pastrat-o in inima, parintii, fratii, surorile, l-au ajutat sa reziste pe front, povestea veteranul.

"Razboiul este foarte greu, pentru ca sunt atatea lucruri pe care nu le intelegi si te trezesti ca esti in copca. (...) Niciodata nu am zis 'Nu!'. Intotdeauna am zis 'Da, mergem pe front!'. Si pe front am ramas tot timpul. Soldatul era langa mine si eu il aveam ca pe camaradul meu, desi era soldat. Mie mi-a placut sa fiu bland cu subordonatii mei, sa ii iubesc, sa stie ca e cineva langa ei. Asta a fost situatia", isi amintea Ionel Tuta.

Veteranul de razboi Ionel Tuta va fi inmormantat cu onoruri militare, sambata, la ora 11:00, la Cimitirul Sfanta Vineri din Bucuresti.