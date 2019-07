Un aport regulat de bauturi dulci, in cantitati de cel putin un pahar, fie cu suc indulcit fie natural, a fost asociat cu o crestere a riscului de cancer, sugereaza un studiu amplu publicat joi, citat de AFP si Press Association.



Consumul de bauturi dulci a crescut in ultimele decenii la nivel mondial si a fost anterior asociat cu un risc mai mare de obezitate, un factor major de risc pentru cancer.

O echipa de cercetatori din Franta a dorit sa evalueze asocierea, mai putin studiata pana in prezent, dintre bauturile indulcite si riscul de cancer.

''Am constatat ca sporirea consumului de bauturi indulcite a fost asociata pozitiv cu riscul de cancer in general si cu cel mamar'', au notat autorii cercetarii publicate in British Medical Journal (BMJ).

Sporirea cu doar 100 de mililitri pe zi, in medie, a consumului de bauturi indulcite, echivalenta cu un un pahar mic sau cu aproape o treime de doza standard, este asociata cu o crestere de 18% a riscului cancer" in general, a declarat doctor Mathilde Touvier, conducatoarea Echipei de Cercetare in Epidemiologie Nutritionala (EREN). In cazul cancerului mamar, s-a observat o crestere cu 22% a riscului.

Riscul este similar fie ca e vorba despre bauturi indulcite dulci sau de suc de fructe pur, fara adaos de zahar. Ambele tipuri de bauturi sunt asociate unui risc mai mare de cancer in general, potrivit studiului.

''Asociere semnificativa''

Rezultatele sugereaza o crestere cu 30% a riscului de diagnostic cu ''toate cancerele'' la grupul care consuma mai multe bauturi dulci, in raport cu cele care au un aport mai mic.

Chiar daca studiul nu prezinta o legatura cauzala, demonstreaza o "asociere semnificativa", dupa cum a explicat cercetatoarea pentru AFP. La studiu au fost luati in considerare factorii (varsta, stilul de viata, activitatea fizica, fumatul...) care ar fi putut influenta rezultatele, scrie Agerpres.

"Zaharul este cel care pare sa joace rolul principal in aceasta asociere cu cancerul", fapt ce nu ar putea fi explicat decat prin cresterea in greutate a participantilor la studiu.

Obezitatea este o cauza cunoscuta a treisprezece tipuri de cancer, insa acest studiu recent a descoperit ca si persoanele slabe au un risc mai mare in cazul in care consuma cantitati usor mai mari de bauturi dulci sau sucuri de fructe.

Echipa a notat ca ''supraponderalitatea si cresterea in greutate ar putea sa nu fie singurii factori declansatori ai asocierii dintre bauturile dulci si riscul de cancer''. Cercetatorii au indicat un alt studiu, potrivit caruia bauturile dulci favorizeaza grasimea in jurul abdomenului chiar daca o persoana are o greutate sanatoasa, putand favoriza dezvoltarea tumorilor. Alta explicatie pentru aceasta asociere poate fi indexul glicemic ridicat al bauturilor dulci, au notat autorii, citati de Press Association.

Studiul nu a detectat, insa, nicio asociere intre consumul de bauturi indulcite artificial si riscul de cancer, au notat autorii. Totusi, puterea statistica a analizei asupra acestui aspect este probabil limitata din cauza consumului relativ scazut al acestui tip de bautura la acest segment de populatie. Altfel spus, faptul ca nu a fost identificata o astfel de asociere in acest studiu nu inseamna ca nu exista un risc, a explicat cercetatoarea.

"Indulcitorii nu reprezinta o alternativa si in mod clar nu sunt recomandati pe termen lung", a subliniat Touvier. Cea mai buna metoda este ''reducerea zaharului'', a spus ea.

''In Franta, recomandarea este mai putin de un pahar (mic) cu suc de fructe pe zi'', a amintit specialista.

O bautura indulcita contine cel putin 5% zahar, iar 100 de mililitri de suc de portocale pur, fara zahar adaugat, contine aproximativ 10 grame de zahar (circa doua cubulete), a exemplificat Touvier.

Cercetatorii au intervievat peste 100.000 de adulti participanti la studiul francez NutriNet-Santé, acestia avand varsta medie de 42 de ani si fiind preponderent de sex feminin (79%).

Participantii monitorizati o perioada de pana la noua ani (2009-2018) au completat cel putin doua chestionare dietetice, validate online, legate de dieta lor obisnuita si consumul zilnic de bauturi dulci (inclusiv cele 100% naturale) sau indulcite artificial.

Pe parcursul monitorizarii, au fost inregistrate 2.193 de cazuri de cancer, in medie, la varsta de 59 de ani.

Pentru autorii studiului, aceste rezultate "confirma relevanta recomandarilor nutritionale existente pentru limitarea consumului de bauturi dulci, inclusiv a sucurilor din 100% fructe, precum si a masurilor politice", cum ar fi taxele si restrictiile comerciale impotriva lor.