Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, s-a casatorit miercuri cu Roxana Mihalache, in cadrul unei ceremonii oficiate la Penitenciarul Rahova.



"Cum sa fie, el este suparat pentru ceea ce se intampla, se stie foarte bine, atat timp cat sta 9 ani arestat pentru nedreptate. Va rog frumos cancan-uri, verighete, chiar nu fac sens avand in vedere situatia. A fost un moment de suflet atata tot. Nu sunt suparata, dar va rog frumos sa ma intelegeti pentru ca nu este un moment de cancan-uri. Eu nu sunt o persoana publica, sunt sotia lui Radu Mazare, sunt o fata ca oricare alta. Nu sunt o persoana publica, iar situatia prin care se trece cu nedreptatea in care se afla nu este o situatie placuta. Este firesc si normal, nu cred ca dumneavoastra daca ati fi in situatia mea ati fi fericita", a spus Roxana Mihalache, la iesirea din Penitenciarul Rahova, potrivit Mediafax, citata de Hotnews.ro.

Ea a mai spus ca ceremonia a fost una simpla.

"Radu este suparat pentru ca asta este situatia. Nu am servit nimic, am respectat procedura - nici fursecuri, nici suc. Asta-i procedura, trebuie respectata", a mai spus Roxana Mihalache.

Radu Mazare executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 9 ani inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia, plaja si faleza.