Ionel Pascota senior a murit, miercuri, la varsta de 85 de ani.





A fost multiplu campion national si antrenor al lotului national de motociclism, scrie Adevarul.ro

Ionel Pascota a cucerit sase titluri nationale: in 1970, la clasa 500 cmc, cu o motocicleta NSU, in 1973, la clasa 250 cmc, cu o motocicleta CZ, in 1976, 1977, 1978 si 1979, la clasa 175 cmc, cu o motocicleta MZ. De asemenea, Pascota detine 12 titluri de vicecampion national si 20 de medalii de bronz.

A fost apoi si antrenor al lotului national de motociclism, iar apoi a lucrat in biroul de conducere a Federatia Romana de Motociclism.

Inmormantarea lui Ionel Pascota senior va avea loc vineri, 12 iulie, incepand cu ora 13.00, in cimitirul din comuna Giroc.