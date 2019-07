Cea mai mare institutie de invatamant superior privat din Romania isi prezinta oferta educationala pentru anul universitar 2019 - 2020.





325.000 de romani sunt absolventi ai Universitatii Spiru Haret



3 din 4 absolventi USH care au promovat examenul de Licenta, sunt angajati in domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor



Detectiv particular este cel mai NOU domeniu al Colegiului Universitar Spiru Haret

In perioada 1 iulie – 30 septembrie 2019, la Universitatea Spiru Haret, cea mai mare institutie de invatamant superior privat din Romania, are loc admiterea in anul universitar 2019 - 2020 la cele 42 de programe de Licenta si 31 de Masterat din cele 14 facultati in 5 centre universitare: Bucuresti, Constanta, Brasov, Craiova si Campulung.

Universitatea Spiru Haret functioneaza din anul 1991 fiind recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale prin acreditarea acordata de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior si Agentia Europeana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior. Institutia a fost infiintata si acreditata prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 491/9 iulie 2002, care certifica faptul ca Universitatea Spiru Haret, acreditata, este „institutie de invatamant superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de invatamant”.

La admiterea in ciclul de studii universitare de Licenta pot participa absolventii de liceu cu diploma de Bacalaureat sau cu diploma echivalenta cu aceasta, indiferent de anul absolvirii liceului. inscrierile au loc la secretariatele facultatilor din toate centrele universitare din tara. in Bucuresti, pe langa secretariatele facultatilor, mai sunt organizate birouri de admitere in str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, parter si in sediul din str. Nicolae Iorga nr. 34 – 36, sector 1, parter – sediul Serviciul Acte de Studii. Birourile de admitere functioneaza de luni pana vineri in intervalul orar 9:00 - 18:00 si sambata intre orele 9:00 – 12:00.

Oferta educationala este una competitiva si mereu adaptata cerintelor de pe piata muncii. Ariile de studiu cuprind o paleta larga de specializari precum stiinte Juridice, Informatica, Psihologie, Pedagogia invatamantului primar si prescolar, stiinte economice si administrative, Litere, Educatie fizica si Sport, Medicina Veterinara, acestea avand o vizibilitate crescuta in momentul de fata in ofertele comunicate de catre angajatori. Astfel, elevii care promoveaza anul acesta examenul de Bacalaureat, precum si absolventii promotiilor anterioare au la dispozitie o varietate de specializari din care pot alege, in functie de vocatia si abilitatile proprii.

Universitatea Spiru Haret dezvolta o cultura pro calitate, garantand astfel o educatie completa pentru actualii si viitorii studenti, care beneficiaza de oportunitati precum parteneriate cu mediul de afaceri, colaborari cu universitati din intreaga lume sau participarea in cadrul programelor de tip Erasmus, stagii de practica, activitati de voluntariat, internship.

Insertia profesionala a absolventilor este un criteriu esential pentru Universitatea Spiru Haret, de aceea institutia a reconfigurat in permanenta planurile de invatamant si programele de studii, astfel incat absolventii sa-si dezvolte competente si abilitati profesionale, valori si aptitudini inca din primul an de facultate. Conform raportului Universitatii Spiru Haret de anul trecut, 3 din 4 absolventi care au promovat examenul de Licenta, sunt angajati in domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor. O alta cifra reprezentativa, conform aceluiasi raport este ca 325.000 de romani sunt absolventi ai Universitatii Spiru Haret. Cele mai competitive specializari din cadrul celor 14 facultati ale institutiei, potrivit cifrelor inregistrate anul trecut au fost: stiinte Economice, Drept, Educatie Fizica si Sport, Informatica, Psihologie, Management.

Detalii despre toate programele de Licenta pot fi accesate pe https://www.admitere.spiruharet.ro/licenta .

12 domenii de Masterat in oferta educationala USH

Conform Declaratiei de la Bologna (1999), semnata inclusiv de tara noastra, studiile universitare de Licenta pot fi continuate prin Masterat, iar in cazul specializarilor cu o durata de 3 ani, continuarea acestora se impune in mod obligatoriu.

Masteratele din cadrul Universitatii Spiru Haret au drept misiune aprofundarea pregatirii specialistului in domeniul ales, astfel incat sa-si formeze abilitatile profesionale si sa faca fata cu brio provocarilor profesionale, care devin din ce in ce mai complexe.

Oferta educationala pentru programele de Masterat vizeaza 12 domenii precum Informatica, Drept, stiinte Administrative, stiinte ale comunicarii, Contabilitate, Finante, Management, Marketing, Psihologie, stiinte ale Educatiei, Filologie, stiinta Sportului si Educatiei Fizice. Din anul universitar 2019 – 2020, vor fi introduse doua programe noi de studii universitare de Masterat: Administratie publica si management in context european si Managementul integrat al afacerilor. Toate detaliile despre programele de Masterat din cele cinci centre universitare pot fi aflate de aici https://www.admitere.spiruharet.ro/masterat .

1 iulie – 31 august, perioada de inscriere la Colegiul Universitar Spiru Haret

Patru domenii de top - Sanitar, Productie media, IT si Detectiv particular – fac parte din oferta educationala a Colegiului Universitar Spiru Haret. Institutia de invatamant postliceal propune calificari profesionale de succes pe piata muncii. Detectiv particular este cel mai NOU domeniu al Colegiului Universitar Spiru Haret si va functiona dupa autorizare in Bucuresti si Craiova. Admiterea in cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret Craiova este organizata si pe domeniul Sanitar. Perioada de admitere pentru Colegiul Universitar Spiru Haret este 1 iulie – 31 august. inscrierile sunt organizate la Bucuresti (domeniile Sanitar, Productie media, IT si Detectiv particular) si la Craiova (domeniile Sanitar si Detectiv particular). Detaliile despre admitere se pot accesa pe www.colegiuluniversitar.spiruharet.ro .

Peste 18.000 de elevi in programul Liceenii

Mentionam ca in perioada 11 februarie – 28 iunie, Universitatea Spiru Haret a desfasurat Campania de preinscrieri online pentru programele de Licenta, Masterat, iar viitorii studenti au putut alege un program educational, asigurandu-si din timp statutul de student/masterand la USH. Acestia trebuie sa isi confirme locul pana pe 31 iulie si nu vor mai achita taxa de inscriere. Numarul candidatilor preinscrisi online a fost dublu fata de cel inregistrat in 2018. Valoarea taxei de inscriere la Universitatea Spiru Haret este in acest an de 130 de lei, iar la Colegiul Universitar Spiru Haret este de 120 de lei.

Si in acest an oferta educationala a Universitatii Spiru Haret si a Colegiului Universitar Spiru Haret a fost prezentata elevilor din clasele a XI-a si a XII-a in cadrul programului Liceenii, un parteneriat de 6 ani cu Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti. incepand cu anul acesta, programul a fost extins si in judetele Constanta, Brasov, Arges, Dolj, Giurgiu. Un numar de 142 de licee au fost vizitate si peste 18.000 de elevi au aflat despre oferta educationala a universitatii si a colegiului in cadrul unor intalniri interactive la care au participat profesori, studenti si absolventi haretisti.

Dobandirea statutului de student consta in depunerea dosarului de candidatura (ce include formularul de preinscriere), sustinerea probelor de admitere specifice domeniului ales, obtinerea calificativului de „admis” si incheierea contractului de studii.

Universitatea Spiru Haret mentine legatura cu studentii, absolventii, dar si cu cei interesati de proiectele in care institutia este angrenata prin intermediul site-ului www.spiruharet.ro sau a paginii de Facebook: https://www.facebook.com/Universitatea.Spiru.Haret/ si Instagram.

