Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca declaratiile sefului statului sunt de o gravitate extrema si nu trebuie sa ramana nesanctionate.



"S-a terminat, inteleg, si cu mimarea democratiei de catre presedintele 'tuturor romanilor' care face sedinte la Vila Lac cu liderii unui partid politic. Dl. Iohannis a lepadat orice precautie, orice spoiala de neutralitate, orice aparenta de respect fata de limitele functiei si a iesit sa ordone institutiilor statului trecerea la masuri pe gustul domniei sale.

Dl Klaus Werner Iohannis, la o zi dupa sedinta politica profund neconstitutionala cu un partid politic - unde a trasat sarcini de campanie si a facut un program de actiuni comune - ordona guvernului sa elaboreze un proiect de lege si nu oricum, ci in regim de urgenta. Dl. Iohannis nu se opreste aici, ci ordona CSM sa se ralieze prompt actiunii guvernului. ”Acestui demers trebuie sa i se ralieze, in mod obligatoriu, si CSM-ul”.

Dle Iohannis, am inteles mai de mult ca va doare sectia de investigare a magistratilor si independenta ei. Am inteles ca va sperie gandul ca in alegerile prezidentiale de anul acesta nu se vor mai putea folosi procurorii si judecatorii, precum in 2014, ca sa va netezeasca drumul spre un nou mandat.

Nu se mai fac asa lesne dosare magistratilor incomozi spre a putea fi santajati in numele unor interese politice inalte. Nu se mai pot amana procesele dvs. pana dupa ce va veti fi obtinut alegerea si imunitatea prezidentiala, ca in 2014.

Era bine cand acele anchetari de magistrati se faceau sub pulpana DNA si nu e bine cand se fac acum, sub controlul CSM, garant al independentei Justitiei!

Sa ma mai mir, deci, ca va straduiti sa puneti saua pe CSM?

Nu va intereseaza ce spun mii de magistrati carora li s-au facut abuziv dosare, in scop de santaj. Va intereseaza strict ce spun GRECO ori Comisia de la Venetia, ori alte organisme externe care vad doar ce le convine sa vada!

Dupa Hiroshima, unul ca dvs., dle Iohannis, ar fi remarcat, probabil, doar praful produs de cladirile daramate si pericolul de a fi carat de vant peste hotare si nu tragedia umana produsa acolo.

Declaratiile de astazi sunt de o gravitate extrema si nu trebuie sa ramana nesanctionate.

Nu trebuie sa devenim toti complicii unui presedinte al carui singur scop este sa se mai aleaga un mandat", a scris Tariceanu pe Facebook.