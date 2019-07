Un tribunal spaniol a anuntat miercuri ca l-a recunoscut pe cantaretul Julio Iglesias, 75 de ani, ca fiind "tatal biologic" al unui spaniol in varsta de 43 de ani, a carui mama sustine ca a avut o relatie de o saptamana cu artistul, relateaza AFP.





"Un judecator a acceptat cererea unui barbat in varsta de 43 de ani din Valencia si a declarat ca Julio Iglesias este tatal lui biologic", a anuntat pe Twitter instanta din Valencia (estul Spaniei), declarand ca aceasta decizie poate face obiectul unui apel, scrie Agerpres.

Decizia de miercuri a tribunalului spaniol pune capat unei dispute privind paternitatea, care a durat trei decenii, dupa ce cantaretul a refuzat sa faca un test ADN, precizeaza dpa.

Aceasta decizie este o victorie pentru Javier Sanchez Santos, nascut in aprilie 1979, fiul fostei dansatoare portugheze Maria Edite Santos. Prima sa solicitare de recunoastere a paternitatii a fost respinsa in 1999 de Curtea Suprema Spaniola.

In fata tribunalului care a judecat cazul cu usile inchise, mama sa, Maria Edite Santos, a declarat ca a avut o relatie de o saptamana cu Julio Iglesias in iulie 1975 in Catalonia (nord-estul Spaniei), cu noua luni inainte de nasterea fiului sau, potrivit avocatului familiei, Fernando Osuna.

"A fost de asemenea vorba despre asemanarea fizica dintre cei doi barbati", a mai spus avocatul.

Cel mai celebru cantaret de muzica latino din lume a refuzat intotdeauna sa faca un test ADN si nu a aparut la proces.

Iglesias a fost casatorit de doua ori, cu o spanioloaica de origine filipineza, Isabel Preysler, cu care are trei copii, si modelul olandez Miranda Rijnsburger, actuala sa sotie, cu care are cinci copii.

Julio Iglesias a declarat in trecut ca sexul "este marea lui obsesie". "Nu ma intrebati cati frati am, nici eu nu stiu", a afirmat in 2018 fiul sau Julio Jr. la televiziune.