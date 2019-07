Noua caprioare au murit dupa ce au inghitit plastic in Parcul Nara din Japonia, a anuntat miercuri o organizatie pentru protectia faunei salbatice, citata de AFP.



Fundatia pentru Conservarea Caprioarelor din Nara a indicat ca mai multe pungi de plastic si ambalaje de alimente au fost descoperite in stomacurile caprioarelor gasite decedate intre lunile martie si iunie.

''Cea mai mare cantitate (de plastic) gasita la un una dintre cele noua (caprioare) a fost de 4,3 kilograme'', a declarat pentru AFP un membru al organizatiei, Yoshitaka Ashimura. ''Am fost surprinsi. Era asa de mare'', a adaugat reprezentantul.

Parcul pitoresc din vechea capitala a Japoniei medievale adaposteste peste o mie de caprioare, care de multe ori sunt vazute cutreierand pe strazi, in cautarea gustarilor oferite de vizitatori.

Turistii nu au voie sa hraneasca animalele cu altceva in afara de biscuiti, insa potrivit lui Ashimura unii dintre ei ofera caprioarelor si alte alimente, scrie Agerpres.

Numarul turistilor care ajung in orasul Nara, unde se afla parcul cu acelasi nume, a crescut in ultimii ani. In 2017 au fost inregistrati 16 milioane de vizitatori.